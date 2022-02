Cuneo inaugura il polo .MEET: "Centro focale della cultura dell'accoglienza"

"Da un semplice luogo di erogazione di servizi a molto di più": è così che la vicesindaco e assessore del Comune di Cuneo Patrizia Manassero ha descritto, questa mattina, il nuovo polo .MEET ubicato in via Leutrum e inaugurato nella mattinata di oggi (venerdì 11 febbraio). Un polo di servizi integrati di accoglienza, integrazione, orientamento e solidarietà rivolto alle persone di origine straniera, alla comunità di accoglienza e a tutta la cittadinanza.



Il taglio del nastro è avvenuto alle 10, alla presenza - oltre che della vicesindaco - del sindaco Federico Borgna, dell'assessore Cristina Clerico, della consigliera comunale Maria-Luisa Martello e dell'Onorevole Chiara Gribaudo. Presenti anche il presidente del Consorzio Socio-assistenziale del cuneese Giancarlo Arneodo, i tecnici comunali e il vicario del Prefetto Maria Antonietta Bambagiotti.



"Un servizio, quello che inauguriamo oggi, del quale siamo davvero contenti e orgogliosi - ha sottolineato Borgna - . Città e comunità cuneese hanno una tradizione di accoglienza profonda, trasformatasi anni fa in un progetto di servizi dedicati ai nuovi cittadini nel quale si era immaginato un punto di accoglienza, di erogazione di servizi. Oggi si segna un nuovo passaggio, innovativo nel metodo e nel contenuto perché è una delle prime volte in cui un Comune coprogetta un'iniziativa di questo tipo, ma soprattutto perché inauguriamo un luogo di vera creazione d'integrazione e coesione sociale".



"Ci sono molti modi di amministrare e farlo scegliendo di concretizzare l'articolo 3 della Costituzione è molto importante - ha sottolineato Gribaudo - . Chi arriva da un altro paese deve sentirsi a casa. Stiamo, forse, uscendo da un momento delicato che ha acuito le nostre debolezze: non serve ulteriore paura ma coraggio, affrontare le grandi sfide come l'inverno demografico e le migrazioni unendo competenze e sensibilità differenti".



La struttura ospita due uffici, due sale riunioni e un salone polifunzionale. Ma, soprattutto, è sede dello sportello migrante e dello sportello della rete anti-discriminazione, che Cuneo presiede a livello provinciale da ormai un anno. Nel corso della mattinata sono state consegnate le targhe agli operatori dei punti informativi della rete e inaugurato lo sportello stesso. Poi, in un'ottica di "porte aperte" i cittadini presenti sono stati accompagnati all'interno del .MEET, in piccoli gruppi.



"Il lavoro messo in campo dall'ufficio rispetto al ruolo di Cuneo come centro della rete anti-discriminazione è davvero notevole - ha ricordato Clerico nel proprio intervento - : si lavora per abbattere le barriere al vivere pieno di ciascun essere umano, per la vera parità. Siamo una bella squadra, che ha fatto e continuerà a fare del bene".



"Oggi siamo in grado di restituire alla città questo luogo di servizi e progettazione, già partiti lo scorso giugno, nella sua interezza - ha detto ancora Manassero - . Si tratta del centro focale della cultura dell'accoglienza in città, un passo avanti nell'idea di inclusione e organizzazione partecipata che affonda le sue radici nella storia mondiale".