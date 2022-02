Da Lequio Tanaro a Rai1: Giada Borra tra i "Soliti ignoti" di Amadeus

Dalla Granda a Rai1. Giada Borra, 28 anni, di Lequio Tanaro, è stata tra i partecipanti alla puntata de "I soliti ignoti" di mercoledì 9 febbraio. Gli autori del programma l'hanno contattata perché si occupa di produzione di trasformatori, un fatto singolare che ha reso più intrigante identificare gli "ignoti" della serata, ma soprattutto una bella esperienza per Giada che ci ha raccontano il "dietro le quinte" in un'intervista. Come sei arrivata a partecipare al programma? "Un venerdì sera un membro dello staff mi ha chiamato in azienda e mi ha spiegato che per il programma avevano bisogno di una figura, possibilmente femminile, che si occupasse della produzione di trasformatori. Subito pensavo si trattasse di uno scherzo! Dopo avermi fatto alcune domande mi ha detto che mi avrebbero ricontattata in seguito per avere conferma della mia partecipazione. Ero un po’ agitata all'idea, ma ho accettato. Via mail mi hanno chiesto in cosa consiste il mio lavoro e curiosità su di me per creare l’'identità' del mio personaggio. La puntata è stata registrata il 27 dicembre scorso, era la tua prima volta in tv, come è stata questa esperienza?

"Subito ero un po’ agitata perché non ho mai fatto nulla del genere, ma sono contenta di aver partecipato perché è stata una bella esperienza. Lo staff è stato super disponibile e gentile. Gli spostamenti sono stati curati da loro ed è stato bello il clima che si è creato anche con gli altri “ignoti”. Il programma non dà molto modo di farsi conoscere, o almeno non a tutti, perché i tempi scenici sono quelli e non c’è modo di divagare, gli interventi sono pochi anche per evitare di avvantaggiare in qualche modo il concorrente, però è stato bello rendere “famoso” anche il mio paese".

Hai partecipato come "produttrice di trasformatori", ma questo ha incuriosito non solo gli spettatori...

"Sì, all’aeroporto di Caselle sono stata prima fermata ai controlli del check-in e poi accompagnata dalla polizia perché nel bagaglio a mano avevo due trasformatori che servivano poi come oggetti di scena: volevano accertarsi, giustamente, che non fosse niente di pericoloso e quando hanno saputo perché me li portavo dietro si sono incuriositi e hanno chiesto di avere informazioni sulla puntata. Anche loro tutti molto gentili!"

Abitualmente segui questo programma? E come ti è sembrato Amadeus?