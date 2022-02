Dalla coop 'L'Arca' l’unica offerta per gestire il bioparco di Caraglio

Arriva dalla cooperativa sociale “L’Arca” di Cuneo l’unica offerta per la gestione del parco Acquaviva di Caraglio. La busta (l’unica) era stata aperta lo scorso giovedì 27 gennaio pochi giorni dopo la scadenza.

Giunta sul ‘gong’ la proposta avanzata ha fatto sì che il bando non andasse deserto. La base d’asta sul canone annuo è stata fissata a 24 mila euro, rialzata di appena 60 euro dalla onlus cuneese. Nei primi tre anni di gestione si applicherà uno ‘sconto’ del 30%, come già precedentemente stabilito, per venire incontro ai soggetti imprenditoriali viste le difficoltà economiche legate alla pandemia.

Ma al momento non è stato ancora firmato il contratto di affidamento. Sia comune che cooperativa non si sbilanciano, nonostante l’offerta sia congrua e valutata favorevolmente in ogni parte: dalla verifica amministrativa, alla valutazione tecnica con la nomina di una commissione esterna (a cui ha preso parte anche l’Atl del Cuneese come ente di promozione turistica) e infine, la parte economica.

L’investimento iniziale è importante: si parla di diverse centinaia di migliaia di euro per un’area con un potenziale fatturato annuo che sfiora il milione: da considerare, inoltre, che attorno al bioparco dovrà essere impiegato diverso personale.

L’area dell’ex polveriera di Bottonasco verrà presumibilmente inaugurata tra fine primavera e inizio estate. Entro una settimana comune e coop si incontreranno per chiarire alcuni punti per poi, in caso, procedere alla stipulazione del contratto che durerà 15 anni.

“La proposta è conforme – spiega il sindaco di Caraglio Paola Falco – da valutare ancora alcuni aspetti che possano farci propendere alla stipulazione del contratto di gestione.”



“Siamo coscienti dell’importante investimento che è stato fatto su questo luogo – dichiara Bruna Gerbaudo, presidente della Cooperativa L’Arca – Abbiamo molte idee che speriamo si possano realizzare. E’ necessario ancora un confronto per capire i tempi e le modalità. Al momento, sulla carta, non c’è ancora nulla di ufficiale.”

Come si legge dal sito: “L’Arca c.s. è un’Onlus nata nella primavera del 1998 nel contesto del Centro Migranti da un gruppo di operatori del Centro stesso e dell’Associazione Provinciale Migranti” e si definisce “attenta ai nuovi bisogni, alle politiche in atto e al modificarsi del sistema migratorio” e nel tempo “è riuscita a portare avanti discorsi importanti di interculturalità, di cittadinanza e di integrazione. Ha inoltre da sempre un’attenzione particolare per le persone sia italiane che immigrate che hanno difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e di esclusione sociale.”



La Cooperativa L’Arca è conosciuta sul territorio per aver creato e realizzato negli anni la manifestazione culturale “Isola di Mondo”.



Si occupa della rete Respi (rete ristretta di servizi-sportelli pubblici per immigrati e come rete allargata dei servizi del territorio), lo sportello Contatto Scuola, di corsi di lingua con servizi di mediazione culturale e dell’Atelier del riuso.



Ha in gestione il ristorante “Oh Cuntacc” al Miac di Cuneo.





COS’E’ IL PROGETTO ‘ACQUAVIVA’?



Si tratta di un recupero durato anni, tra gli “interventi faro” individuati dalla Fondazione Crc che ha contribuito con un sostentamento di 2 milioni di euro. La fruibilità della struttura vedrà il via, probabilmente, nella primavera, con previsione stimata di inaugurazione a maggio 2022. L’area di Acqua Viva” è estesa su 15 ettari (42 giornate piemontesi) con un investimento finale di 2,6 milioni di euro (oltre ai fondi della fondazione Crc, quasi 400mila euro dal comune di Caraglio, 250mila dall’Unione Montana Valle Grana).



Un vero e proprio polo naturalistico, su un terreno concesso dal demanio gratuitamente nel 2017 al comune della Valle Grana con il vincolo della riqualificazione. Riqualificazione che si basa nella valorizzazione dell’acqua. Con due laghi con scopi precisi. Il primo a uso irriguo con una vasca a forma pentagonale capace di stoccare fino a 50mila metri cubi di acqua e che garantirà un bacino di riserva indispensabile per le molte aziende agricole sul territorio. E a fianco un lago/piscina a finalità turistica. Sarà il primo bio-lago natatorio del Piemonte con un innovativo sistema di auto depurazione tramite le fitopiante.



L’attrattività del lago si unirà ad altri servizi che sorgeranno all’interno dell’ex polveriera. Ad esempio l’ostello da 16 posti nella “palazzina del comando” dove si è cercato di mantenere la struttura per una valorizzazione storica. Un’area ricettiva con 45 posti a sedere e un’ampia area esterna per la somministrazione “vista lago”. Una tettoia per pic-nic o per attività con le scolaresche e un altro stabile dove potrebbe sorgere un punto informativo o un luogo dove noleggiare e-bike e attrezzatura riqulificato tramite bando del G.A.L. Oltre ad un parco avventura con 30 imbragature.



L’area vedrà inoltre un’area camper (potrà ospitare fino a 15 mezzi) e ci sarà il recupero e la messa a punto di di 670 metri di percorso che permetterebbe di raggiungere il Filatoio, il più antico setificio d’Europa, passando per la natura. Unendo attività “outdoor” e attrattività culturale e da qui con l’anello di Curnis Auta, strada che collega Valle Maira e la Valle Stura. Inoltre nell’area esterna della struttura sorgeranno su terreni già acquistati dei parcheggi con possibilità di sosta fino a 250 mezzi.