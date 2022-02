Domani sera si torna a ballare al Merengue di Dronero, i titolari: "Non ci siamo mai arresi"

Luci, la musica a tutto volume: domani sera, sabato 12 febbraio, a Dronero si torna a ballare: la discoteca Merengue è pronta a riaprire e a far divertire i giovani.

Profondamente segnato dalla pandemia, quello delle discoteche è tra i settori che maggiormente ha pagato in questi due anni. La chiusura da febbraio 2020 fino ad ottobre 2021. Lo scorso 4 novembre, poi, la riapertura: di quell'aver tenuto duro il senso, nonostante i tanti momenti di sconforto.

Un'amara delusione però poco dopo, a dicembre, con una nuova forzata chiusura proprio alle soglie del Natale, proprio ad evento organizzato anche per Capodanno.

"Non ci siamo arresi, ma non è stato facile" - racconta il proprietario Fabrizio Brignone - "In questi due anni troppe volte ho pensato che fosse giunto finalmente il momento della riapertura. Anche se non ho mai perso le speranze, ho anche temuto. Le discoteche erano date per scontate ed anche se per molti questo è un secondo lavoro occorre non sottovalutarne l'importanza. E poi sono aggregazione, divertimento per i giovani, motivo di festa e di incontro. I ragazzi dello staff sono stati dei tesori e ci tengo tanto a ringraziarli per la loro vicinanza. Ringrazio tanto anche la mia compagna, mi è stata accanto con vero amore. Domani sera si riparte, la situazione sanitaria ce lo permette: sono emozionatissimo, tanto tanto felice!"

In programma ci sono già i prossimi weekend, con l'organizzazione per il 26 febbraio della serata 'Carnevale Dronerese'.

"Un appuntamento importantissimo per Dronero, da sempre con il consueto tendone in piazza XX Settembre. Anche quest'anno purtroppo non potrà essere allestito e noi del Merengue abbiamo pensato di organizzarlo da noi per una serata davvero unica!"

Al momento la capienza è consentita al 50%.