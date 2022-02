L’Asar di Revello nomina il professor Marco Piccat socio onorario e lo chiama nel Consiglio direttivo

Marco Piccat, capo Delegazione FAI Saluzzo, presidente della Fondazione CrSaluzzo è stato nominato socio onorario e cooptato nel consiglio direttivo dell’Asar, storica Associazione degli Amici della Storia dell'Arte di Revello.

Lo ha deciso il presidente del sodalizio, l’architetto paesaggista Paolo Pejrone: "E’ il personaggio giusto, una eccellenza del territorio, una figura importantissima per la nostra associazione che si occupa di Revello, piccola perla del Marchesato di Saluzzo di cui Piccat, docente di filologia romanza, è il miglior conoscitore, profondo e appassionato.

E’ un periodo in cui è fondamentale esserci culturalmente e in maniera fattiva. Noi siamo un piccolo gruppo, ma attivo e vivace da tanti anni nella nostra cittadina, con lo scopo di far conoscere il suo patrimonio storico-architettonico e valorizzarlo".

Con questo obiettivo il sodalizio fu fondato una cinquantina di anni fa da Giovanni Pejrone, padre dell’attuale presidente, che prima come promotore, poi come presidente ed infine come presidente onorario ha contribuito in modo importante allo scopo associativo.

Numerosissime sono state le iniziative organizzate in questi anni: dagli spettacoli ai concerti, ai seminari di studio, alle conferenze, alla pubblicazione di volumi storici, opuscoli e guide tascabili ed il tutto sempre con l'intervento personalità di rilievo, riferimenti in ambito storico-artistico. "In questa direzione contiamo sull' esperienza e preparazione del professor Piccat”.