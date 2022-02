Presto a Firenze il primo Nutella Cafè?

Il World Nutella Day (ideato nel 2007 dall’influencer italiana Sara Rosso) del 5 febbraio non è stato solo il giorno più dolce del mondo ma anche occasione per lanciare una notizia che gli amanti della crema spalmabile a base di nocciole più famosa sulla Terra si segneranno sulla loro agenda in bella evidenza.

A Firenze sembra essere tutto pronto per l’apertura del primo Nutella Cafè in Italia (già presente a Chicago dal 2017 ed a New York dal 2018), notizia che già circolava ad ottobre scorso. Sembra che una famosa via del centro diventerà la cornice perfetta per questo locale.

E la città di Dante sembra avere una sinergia con la Nutella: nel 2014 la Ferrero che, come sappiamo, è la famosa multinazionale dolciaria che produce questa crema spalmabile, ha partecipato al “Gelato Festival” per il lancio del “Nutella Professional line®”, un semilavorato ideale per fare il gelato artigianale al vero gusto di Nutella.

E ora si attende solo l’ufficialità: sarebbe un altro vanto per la Regione Toscana, in cui la Ferrero è presente per quanto riguarda la filiera della nocciola grazie alla collaborazione con la cooperativa Coagria, che ha sede a Cesa in Valdichiana in provincia di Arezzo, per la produzione della nocciola su una superficie di oltre 600 ettari.



Intanto il 14 febbraio, giorno di S. Valentino, sempre a Firenze aprirà il primo cocktail bar firmato Gucci...