Materie prime che non arrivano: le aziende della Granda fanno i conti col problema forniture

Quando le commesse non mancano, ma il lavoro va a rilento. Questo è quanto stanno vivendo numerose aziende a causa della crisi del reperimento di materie prime e componentistica, che sta condizionando il lavoro anche delle realtà lavorative albesi.



In questi ultimi mesi la pandemia ha colpito anche il settore del lavoro non solo a livello di risorse umane, ma anche di quelle relative al materiale utilizzato per creare i prodotti. Diverse in questo senso le segnalazioni che continuano ad arrivare agli uffici di Confindustria Cuneo, osservatorio privilegiato delle difficoltà che il settore manifatturiero sta vivendo in un avvio di 2022 che si sperava orientato definitivamente alla ripresa.



Per il settore prodotti industriali e di sicurezza ne abbiamo parlato con Elio Tappino, ceo della Altech Group, azienda di Alba specializzata in impianti personalizzati a livello meccanico, elettrico e trattamenti fluidi.



«La pandemia – ci racconta – ha provocato, e continua a farlo, un “effetto cascata” sul margine economico aziendale e sulla consegna dei lavori a causa dei ritardi nel reperire la componentistica, del rincaro degli elementi e del prolungarsi di lavori che generalmente evadiamo in meno tempo. Quest’anno termineremo commesse i cui contratti risalgono al 2019 e 2020, tremendamente rallentate da una crisi sanitaria diventata economica e sociale".



Una problematica importante: "Attendiamo componenti da mesi: ad esempio da novembre stiamo aspettando barriere auto isolanti che ora speriamo possano arrivare per marzo. E’ facile comprendere come i disagi che simili problematiche comportano sulla produzione siano grandi, pensando soprattutto che il nostro lavoro sviluppa progetti personalizzati".



"Fortunatamente i clienti comprendono la situazione – conclude Tappino –, che non dipende certo da noi come azienda, ma ci dispiace perché tutto va a rilento, e lo sviluppo generale dell’industria ne risente. E l’effetto post pandemia non si esaurirà in fretta. Ci attendono mesi di assestamento per tornare a ritmi lavorativi normali».