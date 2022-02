“Saluzzo tra i Comuni più strutturati per la partita dei fondi UE”

“Saluzzo è uno dei Comuni più strutturati per giocare la partita dei fondi regionali, nazionali ed europei”.

Non ha dubbi Mauro Calderoni, sindaco della Città dal 2014. La sua Amministrazione, mercoledì sera, in fase di Consiglio comunale, ha da un lato approvato l’arrivo nelle casse comunali di 4 milioni 990 mila euro di fondi PNRR. E dall’altro ha inserito nel programma di opere pubbliche sei nuovi progetti per andare a chiedere altri 3 milioni e 798 mila euro di fondi PNRR da destinare alle scuole.

Risultati che, secondo il primo cittadino, sono “merito senz’altro degli uffici comunali”. Proprio l’organizzazione interna della macchina comunale, negli anni, ha subito una profonda rimodulazione, proprio in quest’ottica: la ricerca di bandi e finanziamenti sui vari livelli, per sopperire anche ai sempre minori trasferimenti statali.

Lo ricordava, sempre nel Consiglio di mercoledì sera, il consigliere comunale Andrea Tagliano: “Una scelta politica, un’intuizione amministrativa volta a cercare fondi altrove, dove il saldo con lo Stato è passato da positivo a negativo”.

Sulla riorganizzazione della macchina comunale, alla luce dei risultati ottenuti, Calderoni, proprio parlando in Consiglio comunale ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Ricordo – le sue parole – le polemiche in questo Consiglio legate alla strutturazione dell’ufficio di staff. Quando tentai di spiegare che doveva cambiare l’approccio dell’attività amministrativa, non più orientata sul lavoro ordinario ma sulle capacità di cogliere le opportunità straordinarie, non ottenni il consenso totale del Consiglio.

Ora, dopo molti anni, penso che questa scelta venga ulteriormente confermata come una buona impostazione di un approccio proattivo e dinamico alla vita politico amministrativa”.

“Non ci siamo limitati a gestire l’esistente ma abbiamo rivoluzionato la macchina comunale. – ha aggiunto Calderoni – Grazie al contributo anche qui straordinario di moltissimi dei dipendenti del Comune di Saluzzo, che hanno accettato di correre insieme a noi questa sfida.

Oggi siamo tra i più strutturati: i numeri non mentono mai, e sono numeri estremamente significativi, non solo per la Città di Saluzzo ma per tutte le Amministrazioni del territorio che hanno creduto nel progetto di strutturare una piattaforma progettuale di area vasta, per una visione strategica di lungo periodo”.

Inevitabile il riferimento a tutte quelle iniziative di area vasta, molte delle quale vedono proprio Saluzzo come Ente capofila. E a quelle iniziative dove Saluzzo mette a disposizione la competenza dei propri uffici al servizio di altri Enti ed altre Amministrazioni.

“È un supporto invisibile – ha detto Calderoni – ma estremamente utile alle Amministrazioni del territorio che ormai quasi quotidianamente si confrontano con il capo del nostro ufficio tecnico, con il capo dell’ufficio progetti europei, per dettagli, consigli, ragionamento o per una sgrossatura dei bandi in uscita, o per le prospettive sui bandi futuri”.

“Un sistema faticoso, che richiede lo sforzo da parte dei dipendenti, che va ben oltre il loro normale impegno. I ringraziamenti da parte mia vanno non solo ai colleghi di Giunta, che si sono abituati a ragionare e amministrare le deleghe in questo modo e ai colleghi del Consiglio, che non fanno mai mancare il loro supporto laddove qualche nostra proposta può sembrare un azzardo.

Ma soprattutto ai dipendenti del Comune di Saluzzo, a quelli che hanno deciso di cambiare la mentalità del dipendente pubblico ed entrare nell’ottica di affiancare a un’attività di gestione dell’esistente quella di immaginazione continua di un futuro che può essere qualora si presentito delle opportunità.

Opportunità che per fanno diventare quell’immaginazione una realtà vanno colte quando si presentano. Tenere insieme queste due dimensioni non è facile. Molti di loro ci sono riusciti, con risultati eclatanti.

Io penso, al di là di come ognuno di noi vede il bilancio di questo Ente, che l’impegno professionale straordinario delle donne e degli uomini della nostra macchina amministrativa vada riconosciuto. Credo che ne siate tutti d’accordo.

4 milioni 990mila euro ottenuti, su un limite di 5 milioni, sono il sintomo di una qualità progettuale molto alta”.