Visite ed esami: da lunedì ripartono le prenotazioni agli sportelli dell’Asl di Alba e Bra

I numeri dei contagi si vanno abbassando con una velocità simile a quella con la quale erano esplosi nello scorso dicembre e le Asl piemontesi si riorganizzano per l’ennesima ripartenza delle attività ordinarie.



Questa l’indicazione arrivata nei giorni scorsi dalla Regione. Questo quanto si sta attrezzando per fare anche l’Asl Cn2 di Alba e Bra, che a partire da lunedì 14 febbraio riprenderà ad accettare prenotazioni e a mettere in calendario le attività chirurgiche e le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche che l’arrivo della quarta ondata aveva costretto a sospendere negli ultimi giorni dell’anno.



Una nuova prova che attende il personale di ospedali, distretti e ambulatori, chiamati a colmare il ritardo sui fronti degli interventi chirurgici, visite ed esami che si è accumulato con l’ultimo fermo, dopo che gli ultimi mesi del 2021 erano risultati particolarmente fruttuosi nel rimettersi in pari da un secondo anno vissuto in altalena.



"E’ così – conferma il dottor Andrea Pedussia, responsabile del servizio di accettazione ospedaliera e front office dell’azienda ospedaliera, ufficio che tra le altre cose si occupa del monitoraggio dei tempi d’attesa sui servizi erogati dall’Asl -. In questo senso il periodo compreso tra lo scorso settembre e il blocco di fine dicembre era stato particolarmente fruttuoso, consentendoci di realizzare qualcosa come 377 interventi chirurgici, 7.300 prestazioni di screening e 14mila prestazioni ambulatoriali".



"In circa quattro mesi – prosegue – si sono messe in campo importanti risorse, con prestazioni aggiuntive effettuate anche in orari serali e prefestivi, con un impatto forte sul ritardo che si era accumulato con l’ultimo stop. Tutto questo grosso modo fino a Natale. Poi siamo stati costretti a fermare nuovamente la macchina. Con la sospensione arrivata negli ultimi giorni di dicembre erano state sospese le prenotazioni 'differite' e 'programmate', mentre sono proseguite regolarmente quelle 'urgenti' e 'brevi', ma abbiamo cercato comunque di non annullare quelle già in corso".



"L’attività ambulatoriale – dice ancora il dottor Pedussia – si è limitata di più in quei settori che erano e sono più pesantemente e direttamente coinvolti nel contenimento della fase pandemica, sia all’interno dell’ospedale, come nel caso della medicina, sia per il personale occupato all’esterno sul fronte delle vaccinazioni".



Questo fino ad ora. Da lunedì 14 febbraio sarà possibile rivolgersi agli abituali canali (medici di base, pediatri, sportelli dell’ospedale di Verduno, case di comunità di Alba e Bra, centro unico di prenotazione di via Vida ad Alba, distretti territoriali o presso il Cup regionale) per tornare a prenotare tutte quelle prestazioni caratterizzate dal codice P ("programmata", da effettuarsi entro 180 giorni) e D ("differita", dove i tempi da rispettare si riducono a un massimo di 30 giorni per le prestazioni e visite e di 60 giorni per la diagnostica).



"Da lunedì queste prestazioni, che siano interventi, visite o esami diagnostici, torneranno a essere suscettibili di prenotazione – spiega quindi Pedussia –. In questa settimana abbiamo provveduto ad allertare i medici di base e i pediatri di libera scelta. E ci stiamo organizzando per mettere in campo lo sforzo già attuato dopo la sospensione che era arrivata nella primavera 2020 e quella che la Regione dispose per la terza ondata, da ottobre 2020 a febbraio 2021. L’indicazione che arriva dalla Direzione Generale è quella di tornare il prima possibile sui livelli di attività 2019 in tutte quelle situazioni nelle quali il permanere di forze impegnate nell’attività pandemica ci consentirà di farlo".