L'Asl CN1 pronta a ripartire con le prestazioni sanitarie: "Necessario ampliare l'offerta. Ci vorranno mesi per tornare a regime"

I contagi sono in discesa, la situazione migliora giorno dopo giorno e le indicazioni del DIRMEI sono nella direzione di una ripresa delle attività ambulatoriali e chirurgiche.

Ripartiranno l'attività di ricovero procrastinabile (ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B e C, ricoveri elettivi con classe di priorità D); l'attività ambulatoriale e clinico-strumentale procrastinabile (prestazioni in classe P e D); la libera professione intramuraria.

Il Covid non è sparito, ci sono ancora molti ricoveri in area medica, anche se in progressiva diminuzione. Ma ci sono anche altre patologie a cui si deve dare risposta.

Queste, dunque, le indicazioni date alle ASL regionali; lunedì è prevista una riunione in Regione, per capire come affrontare le liste di attesa. Una cosa tutt'altro che facile, per la quale ci vorranno mesi, come evidenzia il dottor Giovanni Siciliano, dirigente medico responsabile delle attività specialistiche ambulatoriali per l'Asl CN1.

"Il problema non è l'accumulato o il sospeso, ma l'ampliamento dell'offerta, per rispondere a tutti quesi bisogni di prestazioni sanitarie che non sono stati soddisfatti. Servono più spazi, più ambulatori, più personale. Posso anche decidere di aumentarde le ore delle prestazioni radiologiche, ma se non ho i tecnici come faccio? Servono risorse, di ogni tipo", commenta Siciliano.

"In questi due anni, laddove possibile, abbiamo lasciato aperti alcuni ambulatori, come quelli oculistici o cardiologici, con le classi di priorità legati a gravità o tempestività. Chi aveva bisogno di una risposta rapida, l'ha avuta. Diverso il caso delle visite per i malati cronici o per situazioni non gravi. Tutte queste persone hanno bisogno di risposte che non sono state soddisfatte per quasi due anni. Ecco perché servirà dare un'offerta più ampia, almeno pari a quella del 2019: non è solo una questione di liste di attesa. C'è un bisogno non espresso di prestazioni sanitarie. Per le cronicità, stiamo sviluppando modalità diverse, come le televisite o i poliambulatori della salute. E poi cercheremo di ampliare la collaborazione tra pubblico e privato accreditato".

Siciliano conclude: "Trovare risorse umane - medici o infermieri - non sarà semplice. E non dimentichiamo che quelle che ci sono sono stremate da due anni di pandemia".