Finale di Coppa Italia A2 di volley maschile, coro unanime tra i rappresentanti delle istituzioni: "Forza Cuneo!"

E' arrivato l'atteso giorno della finale di Coppa Italia A2 tra BAM Acqua S.Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia.

L'evento regala alla città una serata di grande pallavolo, rinverdendo i fasti degli anni passati.

Tanti coloro che, al palazzetto o da casa (l'incontro sarà trasmesso in diretta su Rai Sport), seguiranno la sfida.

Tra i tifosi di Cuneo diversi rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Paolo Demarchi (consigliere regionale): “In un momento in cui l’Italia dello sport ci regala veri e propri sogni, vedere il grande volley tornare a Cuneo è una soddisfazione immensa. Lo sport ad alto livello non è solo tifo, vetrina per le squadre, ritorno di immagine per il territorio ma è un importante volano per riavvicinare i giovani agli sport di squadra come la pallavolo. Vedere la nostra squadra ai vertici farà entusiasmare tanti ragazzi a cui siamo pronti ad aprire le porte dei nostri impianti sportivi, perché dalla passione nasce il futuro degli atleti”.



Matteo Gagliasso (consigliere regionale): "Questo evento è, per me e per Cuneo, motivo di grande orgoglio e speranza. Orgoglio perché questa squadra ha una storia lunga e ricca di successi. Speranza perché auspichiamo che questa partita possa essere il segnale definitivo del ritorno di una squadra che è grande e fu grandissima. Questa finale la meritano i suoi instancabili tifosi, la dirigenza e tutti coloro che, nonostante le difficoltà, non hanno mai smesso di crederci. Sono fiero della passione e della tenacia che hanno dimostrato tutti i professionisti coinvolti, che sono espressione dell'amore che gravita intorno a questa squadra. Forza, biancoblu!"

Marco Perosino (Senatore): "Voglio rivolgere il mio sincero apprezzamento per chi ha lavorato e ogni giorno lavora con l’obiettivo di portare la Granda a eccellere anche in questo campo e un grosso in bocca al lupo alla squadra e alla società in vista della partita".

Mauro Bernardi (presidente ATL del Cuneese): "Una grande occasione per lo sport cuneese.. che accresce il valore di questa terra che crede nello sport e riesce soprattutto nella pallavolo a distinguersi a livello nazionale. In bocca al lupo al Cuneo Volley e forza Cuneo!"

Paolo Bongioanni (consigliere regionale, ex direttore Atl del Cuneese): “È sicuramente un appuntamento importantissimo che fa bene a tutti. Fa bene in questo momento di difficoltà generale, sia sanitaria che economica. È un momento di speranza, speriamo di gioia e di emozione. Davvero un bel regalo che hanno fatto a tutta la comunità cuneese. A me ha richiamato alla memoria il 2010 quando avevo organizzato per la prima volta nella storia del Giro d'Italia, la cena dei corridori con i tifosi. Avevo fatto venire anche Walter Lannutti con la squadra che aveva appena vinto il campionato italiano di volley. C'erano 1400 persone ed è stata la serata più emozionante della mia carriera professionale. Spero davvero che potremo vivere un'altra emozione importante, che sia figlia di quella grande giornata del 2010 e di poterci trovare a commentare con gioia questa vittoria che auguriamo a tutti. In bocca al lupo ai ragazzi per questa partita!”