LIVE. Volley, Finale Coppa Italia A2M. Reggio Emilia parte bene: 25-22 per gli emiliani nel primo set

Dopo l'emozionate momento dedicato all'inno nazionale con tutto il pubblico del palasport in piedi a cantare, le due squadre sono scese sul campo tricolore per iniziare la sfida.

IL SESTETTO DI CUNEO. Roberto Serniotti manda in campo il suo sestetto base con Pedron in palleggio, opposto il brasiliano Wagner, schiacciatori di banda capitan Botti con Preti, al centro la coppia Codarin-Sighinolfi. Libero Bisotto.

IL SESTETTO DI REGGIO EMILIA. Risponde l'allenatore dei reggiani, Vincenzo Mastrangelo, schierando l'esperto regista e capitano della Conad Garnica, opposto Cantagalli, schiacciatori ricevitori l'ex monregalese Cominetti con Held, al centro Zamagni e Sesto. Libero Morgese.

LA PARTITA: PRIMO SET. Il primo break dell'incontro è opera di un muro di Reggio Emilia per il 2-4, poi arriva il muro di Cominetti su Wagner e siamo 3-6 per gli emiliani. Botto schiaccia fuori una palla in diagonale, Cominetti gioca un perfetto mani-out sul muro di Cuneo e sul punteggio di 7-12 arriva il primo time out di coach Senriotti. Grandissimo muro di Zamagni a fermare ancora Wagner (10-16) poi arriva il primo break dei piemontesi su errore in attacco di Cantagalli che vale il 13-17, ma Preti mette fuori la pipe cui fa seguito un altro muro ospite su Preti, che lascia il campo per Tallone, e Reggio vola 13-20. Cuneo prova a regaire: pipe vincente per capitan Botto (16-22), diagonale vincente di Wagner (17-22), poi arriva un ace di Tallone e l'attacco vincente del brasiliano che costringe Mastrangelo ad interrompere il gioco sul 21-24. Sulla battuta di Tallone Cominetti sbaglia l'attacco e siamo 22-24: esce Held per Marretta, Cantagalli è murato, ma il muro di Cuneo nel ricadere commette invasione e regala il 22-25 a Reggio Emilia che va sull'1-0