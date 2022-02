Marta Bassino analizza la sua prova nel superG di Pechino 2022: "Non sono felice per il risultato ma sto bene rispetto al gigante"

Marta Bassino ha chiuso in 17^posizione il supergigante femminile di Pechino 2022 vinto da Lara Gut-Behrami.

Non era facile, per Marta, tornare in pista dopo la delusione del gigante ma le sensazioni del post gara sono sostanzialmente positive nonostante un risultato non esaltante.

Marta Bassino (FISI): "Oggi non sono felice per il risultato ma sto bene rispetto al gigante, a quello che mi aveva lasciato. Ci avevo messo un po’ a riprendermi. Sembrava dover essere una pista molto più veloce, molto più tecnica ed invece era davvero facile da sciare anche nella parte centrale, dove c’erano le uniche quattro curve, era sciabilissimo. Non ho visto i miei intermedi, so di aver perso nella parte alta e sul finale”.