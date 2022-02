Questa sera alle 21 ritorna “TimeOut”! Ospiti della 16^ puntata Davide Delmati, Roberta Carraro e Veronica Taborelli

Ancora un’altra imperdibile puntata di “TimeOut”, il format sul Campionato di Volley Femminile di Serie A2. Titolo della 16^ puntata “Brividi dai campi”, un omaggio alla canzone vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo, ma anche per sottolineare i risultati sorprendenti e le emozioni che sta regalando la serie A2.

Ospite in studio l’opposto della Lpm Bam Mondovì Veronica Taborelli. Molto attesi i due collegamenti in programma, che avranno come protagonisti Davide Delmati, ex tecnico del Mondovì e della Sigel Marsala e Roberta Carraro, palleggiatrice della Itas Ceccarelli Martignacco, reduce da un brutto infortunio.

E poi ancora le interviste proposte in esclusiva con Michele Marchiaro (Eur. Pinerolo), Jessica Joly (Eur. Pinerolo), Laura Grigolo (Cda Talmassons), Matteo Lucchini (Fut. Busto Arsizio), Giuditta Lualdi (Fut. Busto Arsizio), Matteo “Bibo” Solforati (Lpm Mondovì) e Laura Pasquino (Lpm Mondovì).

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).