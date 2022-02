Volley A2M, Cuneo in finale di Coppa Italia - Daniele Bertolotti (EGEA): "Cuneo è la squadra di tutta la provincia, doveroso il nostro sostegno"

Manca poco, pochissimo ormai, alla finale di Coppa Italia A2 tra BAM Acqua S.Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia.

Il palazzetto, nonostante le limitazioni alla capienza, è pronto a ruggire come ai tempi d'oro per trascinare i ragazzi di Serniotti alla vittoria.

Ma comunque vada la finale, sfida imprevedibile per definizione, Cuneo la provincia tutta possono già festeggiare il raggiungimento di un traguardo importante.

Una soddisfazione espressa anche da Daniele Bertolotti, Direttore commerciale di Egea, azienda che dà un rilevante supporto alla società cuneese: "C'è grande soddisfazione per avere raggiunto questo traguardo. La nostra realtà supporta la pallavolo cuneese già dai tempi di Piemonte Volley, ormai la vediamo anche con gli occhi dei tifosi. E' già un successo esserci poi vedremo come andrà, usando tutte le scaramanzie del caso. Noi abbiamo una tradizione importante di sponsorizzazione nel mondo dello sport, in particolare gli sport di squadra. E' bello sostenerli, al di là del risultato in sè. Sport e cultura sono i pilastri sociali del nostro gruppo e di questo siamo orgogliosi. Cuneo è capoluogo della provincia, dunque la sua è la squadra di tutta la provincia e non poteva mancare il nostro sostegno. Il punto EGEA di Cuneo, in via Bassignano, è un punto di eccellenza, legato alla squadra: una vera casa dello sport. Egea ha nel proprio DNA territorialità e vicinanza al territorio. I clienti che ci scelgono sostengono anche lo sport, il nostro impegno è direttamente proporzionale alla fiducia che ci accordano i cittadini."