Volley A2M, Cuneo in finale di Coppa Italia - Giovanni Cappa (BAM): "Una bella vetrina per tutto il territorio"

Cuneo sta per assaporare la finale di Coppa Italia A2: questa sera a partire dalle 21.15, in diretta su Rai Sport, l'atto conclusivo della manifestazione contro la Conad Reggio Emilia.

Una sfida molto attesa che riporta la città alle emozioni degli anni passati.

Orgoglio condiviso da tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: giocatori, staff tecnico, dirigenti, tifosi e naturalmente sponsor ed i vari partner commerciali.

Il presidente della Banca Alpi Marittime Giovanni Cappa: "Non può che esserci grande soddisfazione per avere conquistato la possibilità di giocarci questa finale. Siamo a fianco della pallavolo maschile cuneese, così come di altre realtà analoghe, perchè è nostro obiettivo lavorare per lo sviluppo dello sport tra i giovani e riteniamo che uno sport come il volley prepari anche per la vita lavorativa. Siamo riusciti a raggiungere un traguardo importante grazie al lavoro di squadra. Questa partita sarà una bella vetrina per il nostro territorio, dando un supporto anche al settore turistico che è un po' in difficoltà. E' di beneficio per tutti. Il palazzetto sarà pieno per quanto possibile, segno che la città ha risposto bene ed ha piacere di assistere ad uno spettacolo di grande volley. Prima di decidere di supportare una società valutiamo il suo vivaio, deve essere d'aiuto ai giovani del territorio. Deve anche avere bilanci in ordine e dirigenti equilibrati, caratteristiche che abbiamo riscontrato in Cuneo Volley."