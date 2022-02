Bra, straordinaria fioritura al Santuario per la festa della Madonna di Lourdes [FOTO]

11 febbraio 1858.

La giovane Bernadette Soubirous raggiunge la grotta di Massabielle, a Lourdes, per raccogliere legna insieme alla sorella e ad un’amica. “Ho visto una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede”, racconterà.

Dopo aver fatto il segno della croce, si unisce a Lei nella recita del Rosario. Seguiranno altre 17 apparizioni nei mesi successivi.

L’11 febbraio è sempre sinonimo di preghiera e lode a Maria, in occasione della festa di Nostra Signora di Lourdes, che quest’anno coincide con il 160° anniversario del riconoscimento delle Apparizioni nella grotta dei Pirenei (18 gennaio 1862) in cui si rivelò nel dialetto locale “Que soy era Immaculada Councepciou”.

La ricorrenza è molto attesa e sentita in tutta la città di Bra, che vanta due repliche della celebre grotta, in frazione Bandito ed ai Fratini.

I devoti della Vergine si sono riuniti già nelle prime celebrazioni del mattino di oggi per pregare insieme nel Santuario della Madonna dei Fiori e nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Contestualmente si celebra la XXX Giornata mondiale del malato, dal tema ‘Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso’ (Lc 6,36). Un momento di particolare attenzione che la Chiesa dedica a chi è bisognoso di cure, ma anche agli operatori della sanità, ai volontari ed ai ministri straordinari della comunione.

Nel suo messaggio, papa Francesco ha voluto affidare a Maria, salute degli infermi, tutti i malati e le loro famiglie: “Uniti a Cristo, che porta su di sé il dolore del mondo, possano trovare senso, consolazione e fiducia. Prego per tutti gli operatori sanitari affinché, ricchi di misericordia, offrano ai pazienti, insieme alle cure adeguate, la loro vicinanza fraterna”.

Per il sacerdote cottolenghino braidese don Michele Bruno, “La festa di Nostra Signora di Lourdes ci riporta spiritualmente alla grotta di Massabielle, luogo in cui la Vergine Immacolata è apparsa a Santa Bernadette e luogo privilegiato dello spirito, dove sperimentarsi amati da Dio e accendersi di amore per i sofferenti”.

Lourdes è il luogo dove ogni credente facendo esperienza dei sacramenti e della preghiera, trasforma la propria esistenza, non solo in guarigione fisica, ma anche in cambiamento spirituale. E nella notte, quando i pensieri più tristi si fanno strada, una luce rischiara le tenebre e illumina il cammino, è la luce delle fiaccole, dei 'flambeau'. Non a caso ai misteri della luce del Santo Rosario è stata dedicata la facciata della basilica del Rosario nei mosaici realizzati da Marko Ivan Rupnik.

Sono mosaici moderni che formano un elemento di comunione tra il Santuario di Lourdes e la città di Bra. Esattamente con il Santuario della Madonna dei Fiori, che ben illustra nel pronao i misteri della salvezza attraverso una maestosa opera dell'artista sloveno, che invita i credenti a meditare sul miracolo risalente al 29 dicembre 1336.

Alla Vergine dei Fiori, Patrona di Bra, è infatti attribuita la salvezza della giovane Egidia Mathis e del piccolo che portava nel grembo: masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante e pruneto selvatico fiorito in pieno inverno.

Questo spettacolo della natura si ripete ancora oggi e, grazie agli scatti del fotoamatore Stefano Tibaldi, abbiamo potuto ammirarlo in tutto il suo splendore. Solo fiori, fiori e ancora fiori. Spuntano bianchi sia di giorno che di notte, dal profondo di una terra feconda e generosa, come se di Bra fossero il segreto cuore pulsante, che batte ad ogni ora e in ogni tempo. Nella vastità dei rami spogli del pruneto non rimangono che loro a sfidare il gelo delle notti sottozero, trasmettendo messaggi positivi con una dolcezza gentile e commovente.

Ti fermi, resti a contemplare: quel silenzio delle corolle, dei petali che si donano candidi e inesauribili ai piedi della statua di Maria, testimone di tutti gli eventi vissuti dalla città, fino alla pandemia da Coronavirus.

A Lei e alla sua divina grazia ci rivolgiamo anche in questa ricorrenza. A prescindere dal culto. Come prima di un esame complicato, di quel concorso impossibile o di un’operazione difficile.