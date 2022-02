Sabato 5 febbraio sulle piste del Sole di Limone Piemonte abbiamo avuto bisogno dell’intervento dei soccorsi. Gli agenti di Polizia, i militari dell’esercito e il medico in servizio hanno mostrato grande competenza professionale, ma quello che è doveroso sottolineare è la grande umanità, la capacità di ascolto e di supporto morale, elementi fondamentali per chi si trova in difficoltà.

Grazie di cuore.