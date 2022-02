Alba e Bra scarto tra domanda e offerta: migliaia di annunci di lavoro restano senza risposta

Quali sono state le tendenze della domanda di lavoro nel 2021 nelle città di Alba e Bra?

Dai dati elaborati da Roberto Marchetto e Manuela Negro del Centro per l’Impiego di Alba, riscontriamo, nel primo semestre del 2021, 19 mila disponibilità al lavoro di persone disoccupate, 57.812 contratti stipulati.

Questi hanno riguardato maggiormente le professioni non qualificate (dove pesa anche il lavoro stagionale e i contratti a termine), con oltre 7 mila contratti aperti, seguiti dagli operai conduttori di impianti e addetti al montaggio (collocati sia nella filiera industriale alimentare sia in quella metalmeccanica del territorio).

Quello che risalta di più è lo scarto tra il numero degli annunci di lavoro e la disponibilità effettiva, in particolare nelle attività commerciali e i servizi: oltre 10 mila le richieste, a fronte di poco meno di 3 mila i contratti stipulati. Anche per gli impiegati negli uffici, le offerte sono state 6 mila, i contratti appena 1500. Per molte aziende, dunque, spesso è difficile reperire il personale richiesto.

Per quanto riguarda i settori economici professionali, quelli con un numero maggiore di contratti sono stati l’agricoltura (il 25% del totale), dove pesa anche il lavoro stagionale, le produzioni alimentari (16%), la produzione di beni e servizi (9, 8%) e i servizi turistici (9,6%).

Questi numeri rispecchiano le caratteristiche economico-produttive del territorio, dove è presente un tessuto industriale importante (a livello alimentare ma anche metalmeccanico), turistico, commerciale e con una domanda rilevante di servizi trasversali alle imprese. Nell’analisi sono stati considerati gli annunci di lavoro online, che riguardano maggiormente i settori della produzione di beni e servizi e l’area amministrativa.