Bra, in archivio la festa della Madonna di Lourdes ai Fratini

Va in archivio la festa della Madonna di Lourdes ai Fratini di Bra. La Messa vespertina di venerdì 11 febbraio ha visto una grande partecipazione di fede, che si è tradotta in preghiera e lode a Maria.

Lo ha ricordato Padre Oreste nell’omelia centrata sul Magnificat: “È quando ci facciamo piccoli, che il Signore manifesta la sua grandezza. Dopo le apparizioni, Bernadette non è diventata una star, ma ha scelto la vita nascosta a Nevers, dove poi è morta per un tumore al ginocchio. Da Lourdes si torna sempre con un messaggio di servizio, gioia e carità”.

Contestualmente è stata celebrata la XXX Giornata mondiale del malato, dal tema ‘Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso’ (Lc 6,36). Un momento importante, che è stato vissuto attraverso la supplica finale davanti alla replica della grotta di Lourdes, situata all’interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli.

A Massabielle, come ai Fratini di Bra la roccia della grotta ha un forte significato simbolico, perché la grotta che ospita la statua della Vergine Maria significa protezione, rifugio e solidità per costruire un futuro nuovo. Rappresenta l’abbraccio di Dio, che è la nostra roccia, la fortezza in cui rifugiarci sempre. Senza avere mai studiato, Bernadette lo sapeva istintivamente e diceva: “Era il mio cielo”.