Lavori alla rete idrica fognaria a Mondovì: domani traffico deviato tra corso Statuto e il ponte della Madonnina

Domani, domenica 13 febbraio, Mondoacqua Spa effettuerà alcuni urgenti interventi di manutenzione alla rete idrica fognaria a Mondovì, in corso Statuto in prossimità dell’intersezione rotatoria del ponte della Madonnina.

Dalle 7.30 fino a mezzanotte è istituito il divieto di transito in corso Statuto nel tratto compreso tra l’intersezione rotatoria di ponte Madonnina ed il civico 5, nella corsia di marcia ascendente con direzione da piazza Ellero verso via Calleri, con la conseguente deviazione di tutto il traffico veicolare proveniente da Cuneo, Torino, Autostrada e diretto verso Ceva, Savona Imperia, su via Vittorio Veneto, via A. Moro, via Perotti, ponte Madonnina, ad eccezione dei veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 t, per i quali è prevista la deviazione su via Vittorio Veneto, via Rosa Bianca, strada Prov.le Mondovì Villanova, per proseguire nel territorio dei Comuni di Villanova Mondovì e Monastero di Vasco;

E' istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata in corso Statuto, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra il numero civico 5 e l’intersezione rotatoria di ponte Madonnina.