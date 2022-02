Matteo Morena è il nuovo presidente dell'Associazione Octavia

Giovedì sera l’qssemblea dell’Associazione Octavia Terre di Mezzo, dopo le dimissioni dalla carica di presidente di Riccardo Ghigo di alcuni giorni fa, si è riunita per eleggere il successore.

"Non nego che giovedì sera all’assemblea mi sono commosso per i ringraziamenti di alcuni miei colleghi. – dice Riccardo Ghigo, sindaco di Scarnafigi – Preciso che il merito è di tutti. In quasi sei anni, abbiamo compiuto grandi passi.

Da singoli enti territoriali ci siamo uniti per creare rete e rafforzare la nostra identità. Auguro al mio successore, di essere un’ottima guida e di continuare questo cammino ancor meglio di come ho fatto io".

È stato eletto, a presiedere l’Associazione Octavia – Terre di Mezzo, il 29enne sindaco di Cardé, Matteo Morena.

"Quando Octavia è nata, sei anni fa, non mi trovavo tra i sindaci fondatori. – spiega Matteo Morena, sindaco di Cardè, neoeletto presidente dell’Associazione Octavia – Ma grazie all’allora sindaco di Cardè, Giuseppe Reitano, avevo avuto modo di condividere, da subito, molti momenti all’interno dell’Associazione.

È un grandissimo onore, per me, presiedere e rappresentare oggi i sindaci del Territorio delle Terre di Mezzo. Sicuramente sarà un compito impegnativo. Con gli anni si è assistiti ad una evoluzione delle sfide da affrontare.

Se all’inizio il portafoglio era ristretto ma più veloce era trovare un accordo comune perché eravamo una piccola realtà, oggi alcune dinamiche sono rallentate, ma i progetti e gli obiettivi sono cresciuti".

L’assemblea durante la riunione ha inoltre riconfermato il Comitato di Indirizzo presieduto dunque da Matteo Morena, sindaco di Cardè, Riccardo Ghigo, sindaco di Scarnafigi e vicepresidente, Fabrizio Milla, sindaco di Murello e delegato ai rapporti con la segreteria, Gian Maria Bosco, sindaco di Polonghera, e Giuseppe Sarcinelli, sindaco di Villafalletto.



"L’operato di Riccardo di questi anni è un’eredità importante. Molto è stato fatto, ma sono sicuro che molto ci sarà da fare nei prossimi mesi e anni.

Sono molte le sfide e i progetti che già dalle prossime settimane potranno essere realizzati nei nostri piccoli comuni, anche in visione di una riscoperta green ed ecosostenibile del territorio delle Terre di Mezzo" conclude Matteo Morena.