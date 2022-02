Mondovì Breo si veste di cuori per San Valentino; tre postazioni per scattare foto a tema

Dopo il mapping di luci che, dallo scorso sabato, colora di cuori le facciate dei palazzi storici di Mondovì Piazza (LEGGI QUI), l'associazione "La Funicolare" ha voluto accogliere con una coccola in più innamorati, i cittadini e i turisti.

Questa mattina, sabato 12 febbraio, sono state installate tre postazioni per le vie di Breo: in piazza Roma, piazza S. Pietro e piazzetta Comino, dove, fino al 14 febbraio, sarà possibile scattare foto e selfie, incorniciati da palloncini rossi e decorazioni a cuore.

Nonostante i cartelli affissi dall'associazione a fianco di ogni postazione, con preghiera di non danneggiare arredi e allestimenti, oggi pomeriggio però alcuni ragazzini hanno scoppiato alcuni dei palloncini collocati vicino alla fontana in piazza San Pietro. Ripresi da un commerciante hanno rimesso a posto il "mazzo di fiori" che era stato utilizzato per decorare la panchina.

Speriamo che non si verifichino altri episodi simili, per rispetto di chi ha promosso l'iniziativa e per dare a tutti la possibilità di beneficiare degli allestimenti.

IL MAPPING

Il mapping di San Valentino sarà visibile fino al 17 febbraio e fino a questa data i visitatori potranno partecipare a un concorso fotografico a premi.

Sarà sufficiente scattare una foto con lo spettacolo di luci, pubblicarla sul proprio profilo Instagram usando l’hashtag #MONDOVIINLOVE e taggando @visitpiazza.