Riaperta la piscina di Mondovì: tra i primi ad ammirarla anche l'ex campionessa Federica Biscia

Ufficialmente riaperta la piscina comunale di Mondovì.

Il rinnovato impianto natatorio, che si era già mostrato nella sua veste rinnovata lo scorso 22 gennaio, in occasione di un open day (Leggi qui), è tornato operativo.

Da oggi, sabato 12 febbraio, infatti, tutti i monregalesi e non solo, potranno accedere alla vasca e/o alle attività di fitness in acqua proposte dalla società Astema, gestore dell'impianto. Per le attività relative alla palestra sottostante bisognerà ancora attendere un po', ma seguiranno aggiornamenti.

Un intervento di circa 2,5 milioni di euro, che ha interessato in particolare l’impiantistica, la sostituzione degli infissi, il completo rifacimento della copertura, che ora è composto da travature in legno lamellare, con conseguente efficientamento energetico, adeguamento degli spogliatoi.

Ad ammirare il nuovo impianto oggi non solo il sindaco Paolo Adriano con l'assessore allo sport Luca Robaldo, ma anche una madrina d'eccezione, Federica Biscia.

L'ex campionessa di nuoto monregalese, che ha conquistato ben 35 titoli italiani tra il 95 e il 2002, con quattro record italiani nei 200/400 misti e finalista ai giochi olimpici di Sydney nel 2000, è tornata con piacere nella piscina che l'ha vista allenarsi tante volte. Lei stessa negli scorsi giorni aveva commentato la riapertura così la riapertura dell'impianto: "La mia piscina, il mio mondo".

La piscina sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21.30, il sabato dalle 8 alle 18, domenica e festivi dalle 9 alle 13.

Ricordiamo a tutti che in questi giorni è stato aperto il contest lanciato dalla FIDAS Monregalese per suggerire il nome della piscina (LEGGI QUI).