Polo delle Orfane, Mondovì in Grande: "Per il completamento, il comune organizzi una 'call for ideas' fra i giovani"

"Pensiamo che un bene restituito alla città, com'è il Polo delle Orfane, debba vedere protagonisti i giovani. Quelle ragazze e quei ragazzi che potranno frequentarlo negli anni e che saranno chiamati alla responsabilità di tramandarlo alle generazioni successive".



Parte così l'appello che l'associazione "Mondovì in Grande" rivolge all'Amministrazione.



I giovani di Mondovì In Grande si sono confrontati sul tema dei contenitori vuoti della città, esprimendosi a favore della costruzione della nuova scuola in via polveriera, tema caldo delle ultime settimane.



"Inoltre abbiamo letto che il PNRR ha garantito a Mondovì i fondi mancanti al completamento del recupero del Polo delle Orfane, recentemente restituito alla città grazie al magnifico intervento di recupero ed al riallestimento, al suo interno, del Museo Civico della Stampa. Crediamo di interpretare il pensiero di larga parte degli under 30 monregalesi nel domandare che il secondo piano, quello ancora da recuperare appunto, sia destinato ai più giovani: un modo concreto di responsabilizzare le nuove generazioni nella gestione di uno dei beni più importanti della città".



Ma cosa hanno in mente quelli di "Mondovì in Grande"?



"Ciò a cui pensiamo è una 'call for ideas' cioè uno strumento per raccogliere le idee degli under 30 residenti o che frequentano la nostra città e capire così quale sia per loro il migliore allestimento. Insomma, cosa fare di quegli ampi spazi. Ci appelliamo, quindi, all'Amministrazione, anche dopo avere avuto l'opportunità di confrontarci con il Vicesindaco: coinvolga i giovani, dia loro la responsabilità di decidere, li metta in contatto con i tecnici" concludono da "Mondovì in Grande".