Provincia di Cuneo, nel primo trimestre 2022 previste oltre 5 mila assunzioni

Per il primo trimestre 2022, secondo l’indagine Excelsior, nella provincia di Cuneo sono previste circa 5310 assunzioni.

I dati forniti dall’Agenzia Piemonte Lavoro evidenziano la rilevanza del settore industriale manifatturiero (1660 assunzioni), sia per il peso ricoperto dalle aziende di dimensioni anche medio-grandi, sia per il tessuto industriale di dimensioni più piccole.

Parallelamente, ricopre un ruolo importante anche il settore dei servizi alle imprese (1470), che include l’ambito tecnico e amministrativo, maggiormente trasversale ai diversi settori aziendali.

Non sempre è facile per le imprese trovare il personale con le competenze richieste, e le difficoltà maggiori riguardano in particolare l’area tecnica e di progettazione, ma anche l’area della logistica (che include anche i trasporti).Considerando le aree professionali, prima per distacco è la produzione di beni ed erogazione del servizio (oltre 2 mila assunzioni previste), seguita da quella commerciale e di vendita (920).

L'assessore al lavoro Elena Chiorino commenta i fabbisogni professionali che stanno emergendo nei vari territori piemontesi. "Difendere il lavoro e combattere la disoccupazione è la grande sfida che sto portando avanti come Assessore al lavoro in Regione: credo fortemente che la soluzione alla disoccupazione non sia l’assistenzialismo del reddito di cittadinanza, ma il lavoro che si crea mettendo in campo politiche attive mirate, e soprattutto sostenendo le imprese, avendo cura di metterle nelle condizioni di lavorare, garantendo loro l’attivazione di percorsi formativi “sartoriali” per creare velocemente le competenze richieste dal mercato. Nel 2022 si avvieranno le Academy, un modello formativo di filiera creato per progettare e realizzare percorsi formativi condivisi, in cui le imprese hanno un ruolo attivo: anche sul territorio cuneese stiamo facendo valutazioni che siano allineate alle filiere produttive presenti, così da poter azzerare il disallineamento tra domanda e offerta".