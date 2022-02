Backstage, rivedi la puntata dedicata a Confartigianato Cuneo: diventare imprenditori è più semplice

Nell'ultima puntata di Backstage firmata Targato Cn, andata in onda giovedì 10 febbraio e condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, alcuni esponenti hanno fornito informazioni su una promozione speciale rivolta agli under 40 per associarsi a Confartiginatao Cuneo.

“Diventare imprenditori è più semplice con Confartiginato Cuneo” questo il tema del dibattito in cui è intervenuta Daniela Balestra, la vicepresidente provinciale della Confartigianato Cuneo, Francesca Nota, past president del Movimento Giovani, imprenditrice nel campo dei serramenti (Roero Infissi di Santa vittoria d'Alba) e Omar Garino, presidente in carica del Movimento Giovani, imprenditore nel campo costruzioni (tinteggiature e soluzioni per edilizia – Borgo San Dalmazzo).

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. Si ringrazia Raffaele Massano per la regia. Autrice del programma, Charlotte Braghin.

Rivedi la puntata: