San Valentino: con Campagna Amica è facile innamorarsi del gusto

Con la discesa dei contagi e lo stop alle mascherine all’aperto la festa di San Valentino diventa quest’anno il simbolo di un primo ritorno alla normalità che nei mercati e negli agriturismi di Campagna Amica viene celebrata con diverse iniziative e gustosi menù.

Oggi chi è andato a fare la spesa al centralissimo mercato di Campagna Amica a Cuneo in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis, oltre a fare il pieno di prodotti freschi e trasformati di primissima qualità, ha ricevuto tanti consigli per festeggiare a tavola San Valentino nel segno del gusto, della stagionalità e della sostenibilità. Inoltre, i visitatori hanno conosciuto in anteprima i menù che sarà possibile gustare nelle aziende agrituristiche di Campagna Amica presenti al mercato.

Si tratta di menù creati ad hoc per gli innamorati con stuzzicanti proposte, tra cui voulevant con fonduta di nostrano “Valpes”, cheesecake alla trota salmonata, risotto cremoso al gorgonzola, tagliolini al ragù di salsiccia e zucca, filetto di cervo al blu di mucca, arista all’arancia, contorni di verdura di stagione e, per finire in bellezza, trionfi di cioccolato come dessert.

Un primo assaggio è arrivato proprio al mercato di Campagna Amica dove è stata realizzata la ricetta del cuoco contadino a base di carne di razza Piemontese: un cuore di Fassona su letto di verdure croccanti, salsa di barbabietola e yogurt.

“I nostri agriturismi, continuando a seguire i protocolli anti contagio, sono pronti ad accogliere gli innamorati e a deliziarli con pranzi e cene romantiche che fondono la creatività gourmet alla genuinità contadina delle antiche ricette di famiglia - spiega Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Campagna Amica -. Ogni occasione di festa è attesa dalle nostre strutture come occasione di rilancio dopo due anni di difficoltà a causa delle limitazioni anti Covid. Il nostro consiglio è di tornare a vivere la bellezza e l’autenticità dell’agriturismo per un’ospitalità a diretto contatto con la natura in ogni stagione”.