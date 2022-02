Appuntamenti in Granda per il fine settimana... aspettando San Valentino

Le iniziative organizzate questo fine settimana nella Granda si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Per ingresso a spettacoli, mostre e musei si richiede mascherina FFP2 e Green Pass. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione e verifica le modalità di accesso alle manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti. Tutti gli eventi di questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Musica e spettacoli

A Borgo San Dalmazzo fino al 13 febbraio, in piazza Padre Martini, appuntamento con la magia del circo e gli artisti del circo Peppino Medini. Spettacoli sabato 12 febbraio alle 16.30 e alle 21, domenica 13 febbraio alle 16 e alle 18. Nei suoi spettacoli il Circo Peppino Medini non utilizza animali addestrati, solo una grande abilità artistica di acrobati, equilibristi, giocolieri e clown che deliziano gli spettatori in tantissime discipline. Non mancheranno adrenalina e tanto divertimento. Consigliata la prenotazione. Info sugli spettacoli: www.circopeppinomedini.it, aggiornamenti: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

A Serralunga d’Alba la Fondazione Mirafiore con il Laboratorio di Resistenza Permanente propone sabato 12 febbraio alle 18.30 la serata Lucio Battisti con Andrea Barbacane, scrittore e nipote di Lucio Battisti, Silvia Denti a rappresentare l'editore e i musicisti Pino Torre e Leo Martina che, nel corso della serata suoneranno brani di Lucio Battisti. Ingresso libero, per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito www.fondazionemirafiore.it.

Ad Alba sabato 12 febbraio dalle 16.30 in Sala Riolfo appuntamento con “Labyrynth, diverso da me”, letture-spettacolo per bambini del progetto “Sei un mito. Storie antiche che parlano di noi!” curato dalla Biblioteca civica. Lo spettacolo racconterà il mito di Teseo, Arianna e del Minotauro: un viaggio all’interno del labirinto per indagare sulla paura del diverso in ogni sua forma. Il Minotauro sarà davvero un mostro feroce o piuttosto un essere curioso di conoscere gli altri?

I bambini saranno guidati a condividere le proprie paure e a capire come superarle (età consigliata 8-14 anni). Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi

Domenica 13 febbraio alle 16.30 al Teatro Sociale G. Busca di Alba ci sarà lo spettacolo “Cenerentola, Rossini all’Opera”. Lo spettacolo, disponibile sia nella versione con pianoforte (musica dal vivo), sia nella versione con musica di scena registrata, fa parte del progetto Favole in Forma Sonata. In scena ci sono tre personaggi: la Musica, personificata dal maestro Rossini, le Parole, cioè il librettista Jacopo Ferretti, e il Canto, ovvero una giovane ragazza di nome Angelina, che sta facendo le pulizie in teatro e aiuta i due artisti ottocenteschi a unire musica, parole e canto in un’opera lirica che diverrà famosa in tutto il mondo.

Info e modalità acquisto biglietti: www.comune.alba.cn.it/servizi-culturali/35-teatro

Ad Alba Simona Colonna con il suo violoncello e il musicista e compositore Stefano Cornaglia si esibiscono sabato 12 febbraio, alle 21, alla chiesa Parrocchiale di Cristo Re ad Alba, in "Cantico Alto", concerto spirituale per voce e pianoforte e violoncello. Info: www.cristorealba.it

A Savigliano domenica 13 febbraio alle 21 appuntamento al Teatro Milanollo, in piazza Turletti con lo spettacolo “Non è vero, ma ci credo” di Peppino De Filippo con Enzo Decaro. Regia di Leo Muscato. Una tragedia tutta da ridere, popolata da caratteri dai nomi improbabili, versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte. Il protagonista è l’avarissimo imprenditore Gervasio Savastano, che vive nell’incubo di essere vittima di iettatura, vede segni funesti ovunque e il suo atteggiamento mette in difficoltà le persone che gli stanno intorno. Ingresso: da € 12 a € 20 secondo ordine di posto Info e prenotazioni 0172.710235 cultura@comune.savigliano.cn.it

A Saluzzo sabato 12 febbraio alle 21 al Circolo Teatro del Marchesato è in programma lo spettacolo “Il più felice dei tre”, che racconta di un triangolo amoroso sapientemente ridisegnato dal grande maestro del vaudeville: Eugène Labiche. Due ore di puro divertimento adatto a tutti. Si replica domenica 13 febbraio alle 17.00. Info: www.teatrodelmarchesatosaluzzo.it

La compagnia “Ij Motobin” di Villanovetta si esibirà al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, sabato 12 febbraio, alle ore 21, con la commedia brillante piemontese in tre atti di Aldo Debenedetti dal titolo “Non ti conosco più”, con la regia di Valentino Inaudi.

Equivoci e sottintesi sono gli ingredienti principali di una rappresentazione dall’atmosfera briosa e frizzante, animata da una comicità sottile che invita il pubblico a seguire l’evolversi della vicenda con complice curiosità. Info: www.cinemateatromagdaolivero.it

Per la rassegna “Tre Spettacoli d’Autore” presso il Monastero della Stella a Saluzzo primo appuntamento domenica 13 febbraio alle 16.30 con lo spettacolo comico musicale “Concert Jouet” con Paola Lombardo e Paola Torsi. Un laboratorio immaginario in cui prenderanno forma i lavori artigianali degli artisti che, inventando rimaneggiando e personalizzando eventi e suoni del secolo scorso, porteranno a noi spettacoli di altissima qualità. Entrata libera secondo le normative covid. Le prenotazioni si raccolgono sul sito: www.monasterodellastella.it

Domenica 13 febbraio Pian Munè, Paesana, torna ad ospitare un concerto rock dal vivo con la band “All in”. Lo spettacolo si terrà alle 12 alla Baita Pian Croesio con panorama sull’omonima

conca e sulla terrazza del rifugio. Il luogo del concerto si raggiunge a piedi (consigliati i ramponcini) in circa 60/90 minuti, oppure con la seggiovia per chi scia o per i pedoni che non vogliono fare la camminata. Evento gratuito, obbligo di super Green pass anche per la seggiovia e per pranzare al rifugio. Info, contatti per prenotare, aggiornamenti: www.facebook.com/PianMune. Scopri come puoi divertirti a Pian Munè su: www.pianmune.it

Per la rassegna “Il Teatro fa il suo giro - E le risalite”, organizzata da Santibriganti Teatro, appuntamento sabato 12 febbraio alle 21.00 al Teatro Civico Iris di Dronero con lo spettacolo “Ma il mio amore è Paco”, in occasione del centenario dalla nascita di Beppe Fenoglio, con Luca Occelli e Franco Olivero, musiche originali di Franco Olivero.

Info: www.vallemaira.org e www.comune.dronero.cn.it

Al Teatro Borelli a Boves, domenica 13 febbraio alle 17.30 è in programma lo spettacolo “Il Gigante egoista” della Compagnia Cattivi Maestri che trae ispirazione dal racconto di Oscar Wilde, la storia dell’amore di un gigante per il proprio giardino, un amore assoluto ed esclusivo. Un amore dove non c’è posto per nessuno se non per il gigante stesso (dai 4 anni). Ingresso gratuito. L’accesso all’area sarà consentito a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Info: www.melarancio.com e www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

A Cuneo sabato 12 febbraio torna la rassegna di Teatro per i più piccoli "Un teatro in mezzo ai libri". Appuntamento alle 17,30 presso la biblioteca 0-18 di via Santa Croce 6 con la Compagnia Onda Teatro (Torino) con “La prima volta che ho fatto bu’”, spettacolo che prova a dipanare la matassa dei ricordi delle prime volte che segnano la vita di tutti noi. Età consigliata dai 3 anni. Ingresso euro 4. Gratuito sotto i 12 mesi. Tutte le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini). Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Al Toselli di Cuneo torna il teatro piemontese e dialettale con compagnie teatrali provenienti da tutto il Piemonte che proporranno spettacoli all’insegna del divertimento e saranno contemporaneamente anche occasione per riscoprire intramontabili tradizioni e i tanti gerghi che caratterizzano il nostro territorio. Sabato 12 febbraio alle ore 21 spettacolo con la Compagnia Teatrale Carla S. di Torino. la commedia in tre atti “Carlin Galina a part per l’Argentina”.

Info e contatti per biglietti: www.comune.cuneo.it/cultura/teatro

Sempre a Cuneo la Sala San Giovanni torna ad accogliere, dal 13 febbraio all’8 maggio, la rassegna di concerti “Incontri d’Autore”. Ad aprire la rassegna, domenica 13 febbraio, alle ore 16 sarà il “Quartetto Paganini Sivori”, formatosi all’interno dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova nel 2017. Eliano Calamaro al violino, Debora Tedeschi alla viola e violino, Alberto Pisani al violoncello e Maria Silvia Groppo alla chitarra e contrabbasso eseguiranno musiche di Paganini, Sivori, Verdi. Biglietti on-line: www.promocuneo.it

Proposte per San Valentino

Domenica 13 febbraio, alle 15 e alle 16.30, occasione di San Valentino, Il MUDI – Museo Diocesano di Alba organizza uno speciale pomeriggio di visite guidate al percorso archeologico sotto la Cattedrale di San Lorenzo per scoprire le testimonianze del passato romano e medievale della città. Al termine della visita, sarà eccezionalmente possibile salire sul doppio campanile romanico. Sarà l’occasione per regalare un’emozione unica e sorprendere, vivendo insieme l’esperienza di ammirare dall’alto la “città delle 100 torri” e le colline di Langhe e Roero da un punto di vista insolito e romantico. Al termine della visita tutti i partecipanti saranno omaggiati con un dolce pensiero. Prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/museo.alba

A Mondovì dalle 18 i palazzi storici e le facciate barocche di piazza Maggiore saranno il palcoscenico di una nuova installazione luminosa dedicata all’amore: in occasione di San Valentino “Luci a piazza” propone il nuovo allestimento dal titolo #MondovInLove, un invito alle coppie che vorranno cimentarsi in scatti fotografici on la parte medievale della città scelta come luogo del concorso su Instagram. C’è tempo 12 giorni per realizzare scatti romantici e puntare a vincere uno dei premi in palio. Info: www.facebook.com/visitpiazza

Questo fine settimana, inoltre, ci sarà il “Fuori Tutto”, organizzato dai commercianti del centro Storico, in collaborazione con l'associazione La Funicolare. Proseguono nel fine settimana le promozioni dei negozi del quartiere di Breo, delle piazze Santa Maria Maggiore, San Pietro e Cesare Battisti, in via Piandellavalle, in via Sant'Agostino, in via Beccaria, nel vicolo del Moro e in corso Statuto. Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi

Infinitum, per festeggiare l’amore, domenica 13 febbraio dalle 15.00 alle 19.00 offre a tutte le coppie 2 ingressi al prezzo di 1 a soli 6 euro. Il percorso di visita, primo ed unico esempio nel suo genere in Piemonte, offre un’esperienza immersiva all’interno della Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, dove lo spettatore è accompagnato a osservare il capolavoro pittorico di Andrea Pozzo, attraverso l’ausilio di visori 3D e video immersivi a 360 gradi. Info: www.infinitumondovi.it

Domenica 13 febbraio a Fossano, in occasione della ricorrenza di San Valentino, il rifugio per animali Pinco Pallino di frazione Cussanio organizza anche quest’anno la grande “Festa degli Innamorati più fedeli: gli animali”. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e propone un ricco programma che prenderà il via alle ore 14.30, quando andrà in scena una singolare sfilata a premi dedicata a cani, gatti ed altri animali. Alle ore 17 si svolgerà la Benedizione degli Animali a cura di padre Gabriele. Durante l’iniziativa per tutto il pomeriggio si potrà visitare il canile, conoscere gli animali ospiti e adottarli sia realmente sia “a distanza”.

La festa sarà animata anche da alcuni banchetti di prodotti artigianali e verrà offerto un buffet gratis a tutti i partecipanti. Info: www.facebook.com/Pagina-Del-Canile-Pinco-Pallino-Club

A Racconigi, in piazza Castello, è stata collocata la panchina con il cuore in polistirolo grande 2 per 1,80 metri, arricchito da cuoricini applicati e scritte "Ti amo" in diverse lingue. Qui gli innamorati di tutte le età possono scattare foto e selfie da inviare alla mail di Racconigicentro per partecipare al contest con ricchi premi. Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi

Meteo permettendo, per le coppie che visitano Racconigi. Da non perdere la passeggiata romantica nel parco del Castello, visitabile dal giovedì alla domenica dalle 9.30 alle 17 (ultimo ingresso 16.30). Prenotazione non necessaria.

Per tutto il mese di febbraio, cogliendo l’opportunità della festa degli innamorati, i musei di Saluzzo propongono una visita guidata tematica per la quale è prevista l’apertura straordinaria della Castiglia e di Casa Cavassa, luoghi di memorie storiche e di arte. Sono aperte le prenotazioni per domenica 13 febbraio, giorno in cui è in programma la visita guidata: "Amore vs matrimonio: amarsi alla corte dei Marchesi di Saluzzo, tra corteggiamenti, poemi d'amore, esigenze dinastiche e tormenti del cuore". Partenza dalla Castiglia alle 15. Costo: 8 euro a persona. Prenotazione obbligatoria al numero verde 800-942241.

Per chi ha una poesia nel cassetto e non ha mai trovato occasione di farla conoscere, l’Associazione culturale “Ulmeta” di Ormea riorganizza, in occasione della festa di San Valentino, il concorso poetico “Amore parole dal cuore”. Il concorso è articolato in quattro sezioni: “Metrica”, “Versi liberi”, “Under 14” e “Alta val Tanaro”. Gli autori possono presentare una sola poesia, in lingua italiana o altra lingua presente sul territorio italiano purché corredata da traduzione italiana. Il termine per l’invio delle composizioni, a associazione.ulmeta@gmail.com, è lunedì 14 febbraio. Scheda di partecipazione e ulteriori info su www.ulmeta.it

Città, paesi, musei, mostre e castelli da visitare

A Cherasco il Museo della magia riaprirà i suoi battenti domenica 13 febbraio con orario dalle 14.30 alle 18.30. Nel teatrino si potrà assistere ai numeri magici di Alan, il mago di Gardaland. Per prenotare occorre compilare il form su www.museodellamagia.it/it/prenotazionevisita-museo

Per chi visita la Città delle Paci in questo fine settimana, in occasione di San Valentino, non deve mancare l’assaggio dei famosi baci di Cherasco. La città è tutta da girare a piedi, tra i viali con platani secolari, le stradine in cui scoprire palazzi nobiliari e le mura da cui si gode di una vista spettacolare sulle Langhe. Scopri di più su: www.comune.cherasco.cn.it

Domenica 13 febbraio dalle 10.30 e dalle 15.00 tornano le visite guidate di Alba Sotterranea. Per tutta la giornata, nella chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II, sarà presente il desk di Ambiente e Cultura, dove si potrà prenotare la visita alla scoperta dei segreti della nostra città. Il percorso Alba sotterranea è un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il museo civico F. Eusebio. La visita ha una durata tra un’ora e mezza e due. Gli spostamenti tra una tappa sotterranea e l’altra sono in superficie e sono l’occasione per godere di scorci significativi del centro storico. Info e prenotazioni su: www.ambientecultura.it e www.facebook.com/albasotterranea

A Bra da sabato 12 febbraio dalle 18 si inaugura presso “Il Fondaco” la mostra i «Mutamenti» dei tre artisti Astrid Fremin, Giorgio Racca e Lucio Maria Morra. Info: www.facebook.com/ilfondacobra

Sempre a Bra si possono visitare il museo Craveri, Palazzo Traversa e il museo del Giocattolo. Sono aperti la domenica e nei festivi (10-12,30 e 14,30-17,30, e il giovedì (15-18), oltre che tutti i giorni su prenotazione per le scuole e i gruppi. Biglietto unico a 10 euro con validità 12 mesi dal primo utilizzo per visitare le tre strutture. Ingresso gratuito per i residenti.

Info: www.museidibra.it

Nel centro storico di Cuneo, a pochi passi l’una dall’altra, si possono visitare due interessanti mostre. Presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10) è allestita la mostra “Pittura in persona” che presenta opere appositamente realizzate per gli spazi della sede espositiva e una selezione di dipinti recenti realizzati da oltre 30 artisti emergenti.

L’esposizione, a ingresso gratuito, resterà aperta al pubblico fino a domenica 6 marzo, dal martedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30, la domenica dalle 10.30 alle 18.30. Sabato 12 e domenica 13 febbraio sono in calendario due eventi nell’ambito della mostra “Pittura in persona”, allestita presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10). Sabato 12 febbraio alle 17 allo spazio Spazio Incontri della Fondazione CRC Enrico Perotto con la conferenza “La collezione fra impresa e passione”, conduce una riflessione sul ruolo dei mecenati pubblici e privati nella creazione delle collezioni artistiche. Domenica 13 febbraio alle ore 15.45 nuovo appuntamento con “Tutto quello che avreste voluto sapere sull’arte contemporanea ma non avete mai osato chiedere”, una visita a cura di Francesca Di Paolo. L’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione dal sito www.fondazionecrc.it

Accesso libero, prenotazione obbligatoria dal sito www.fondazionecrc.it

e www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-guidate-alla-mostra-pittura-in-persona

In occasione della mostra sarà aperto anche con gli stessi orari, il Museo Civico, costituito da cinque sezioni: preistoria, epoca romana, medioevo, arte sacra ed etnografia.

A pochi passi, in via Roma 17, presso lo Spazio Innov@zione è aperta al pubblico la mostra “Satira e humor nell’antico Egitto. Il papiro restaurato” nella quale viene esposto il cosiddetto “Papiro Erotico-Satirico”, una delle prime testimonianze di arte grafica paragonabile al fumetto della storia. L’esposizione, costituita da video e pannelli informativi, è aperta anche il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Info e orari: www.fondazionecrc.it e https://crcinnova.it/satira-e-humor-nellantico-egitto

Sempre a Cuneo, presso la Galleria Senesi Arte di via XX Settembre 60, è allestita la mostra “Fra arte programmata e informale” omaggio ad Alberto Biasi ed Emilio Vedova. Una doppia personale dedicata a due artisti che hanno segnato in modo profondo la storia dell’arte contemporanea. La mostra presenta 26 opere dei due artisti, una raffinata selezione che di entrambi racconta l’evoluzione del processo artistico, dalle origini agli ultimi lavori. Apertura dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Info: www.facebook.com/Galleria-Senesi-Arte

A Dronero si può visitare il Museo civico “Luigi Mallè”, in via Valmala 9. Il sabato e la domenica è aperto dalle 15 alle 19. È un piccolo gioiello ai piedi della Valle Maira, frutto della donazione di Luigi Mallé (Torino, 1920-1979) storico delle arti, conservatore e direttore dei Musei Civici di Torino dal 1965 al 1973. Per volere testamentario, egli affida alla Città di Dronero la casa natale e la sua collezione privata che si apre al pubblico nel 1995. Il Museo Mallé espone opere dal Cinquecento fino all’arte astratta del Novecento, inoltre, orologi, stampe, fotografie d'epoca, arredi, ceramiche, smalti e vetri. Il Museo conserva anche due collezioni private del Novecento, la raccolta di Miche Berra e la collezione Crema. Info: www.facebook.com/museomalle

Fino al 27 febbraio, il Palazzo Mostre e Congressi di Alba ospiterà l’edizione 2022 di Alba Fotografia, la mostra organizzata dal Gruppo Fotografico Albese che ha come titolo “Inaspettata bellezza”. Oltre al percorso espositivo, per gli appassionati ci sarà la possibilità di partecipare ad incontri e video proiezioni. Sabato 12 febbraio appuntamenti a partire dalle 10 con un convegno, alle 15 letture portfolio e alle 20 letture audiovisivi, domenica 13 febbraio alle 9.30 contest fotografico “Aspettando il centenario, le Langhe di Fenoglio”.

Info: www.facebook.com/gruppofotografico.albese

Anche a Mondovì non mancano musei ed esposizioni da visitare. A Palazzo Fauzone di Germagnano il Museo della Ceramica è aperto il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. Info: www.museoceramicamondovi.it

La Torre civica del Belvedere ospita l’installazione sonora “Cosa ascolto quando ascolto lo scorrere del tempo?” ideata dall’artista di fama internazionale Liliana Moro. Aperto sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.

A Bene Vagienna, oltre all’area archeologica dell’antica città romana con i resti del teatro e dell’anfiteatro, si possono visitare le mostre allestite negli antichi palazzi del centro storico. Nel campanile della chiesa parrocchiale, in piazza Botero, si trova la rassegna di opere firmate da Pier Paolo Giraudo, dal titolo “Dipingere è raccontare”. A palazzo Lucerna di Rorà è collocata la mostra internazionale di pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione “Il tangibile e l’immaginario”. La terza delle tre esposizioni è “Caffè... dolce o amaro?” con allestimento di argenti e porcellane, provenienti da una collezione privata a casa Ravera. La cella del campanile della chiesa parrocchiale apre nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; casa Ravera e palazzo Lucerna di Rorà hanno lo stesso orario. Ingresso libero, richiesto il Green pass.

Info: www.amicidibene.it

A Fossano il sabato e la domenica dalle 15 alle 18, in via Roma si può visitare il Museo Federico Sacco, insigne geologo. Conserva campioni di minerali cuneesi e alpini così come reperti fossili delle Langhe e del Roero, nonché esemplari dalla foresta fossile di Fossano e dalla collezione Rolleri. Per visitare il nuovo Museo Geologico non è necessario prenotarsi.

Ingresso libero. Info: www.fondazionefedericosacco.it

Sempre a Fossano, nel castello dei Principi d’Acaja, è aperta al pubblico la mostra “Fantastiche Grottesche”, visitabile fino al 25 aprile, dal mercoledì alla domenica, con visite guidate al castello e alla mostra alle 11 e alle 15. L’esposizione valorizza il ciclo di affreschi della Sala delle Grottesche, uno dei più importanti esempi di pittura tardomanierista piemontese ad opera di Giovanni Caracca. Il percorso multimediale attraverso l’uso delle tecnologie immersive coinvolgerà i visitatori delle “Fantastiche Grottesche” in un colloquio ideale con l’autore degli affreschi, Giovanni Caracca. Info: www.visitfossano.it

A Racconigi fino al 20 febbraio, le visite al Castello "Vita Privata di un Re" saranno arricchite da curiosità sulle coppie di casa Savoia. Per tutto il mese di febbraio la residenza reale è aperta al pubblico venerdì, sabato e domenica in orario 9-19, con ultimo ingresso alle 18. Negli stessi giorni è accessibile il parco in orario 9.30- 17, con ultimo ingresso alle 16.30. Venerdì e domenica

il percorso di visita comprende il primo piano nobile e le cucine ottocentesche, mentre il sabato sono aperti gli appartamenti privati dei sovrani al secondo piano e le cucine ottocentesche.

Prenotazione obbligatoria. Info: www.visitracconigi.com/il-castello

Sempre a Racconigi si può visitare la Pinacoteca Levis Sismonda in piazza Vittorio Emanuele II

aperta sabato dalle 14.30 alle 17.30 e domenica dalle 10.00 alle 16.00.

All’interno sono allestite due mostre, una retrospettiva dedicata a Giuseppe Augusto Levis ed un’antologica che celebra i dieci anni dalla scomparsa di Carlo Sismonda.

Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi

A Chiusa Pesio fino al 15 marzo si può visitare la mostra d’arte contemporanea “Dialogo” al complesso museale “Cavalier Giuseppe Avena”. Espongono Walter Accigliaro, Corrado Ambrogio, Silvio Rosso, Cristina Saimandi ed Anna Valla. Aperta anche il sabato con orario 9.30-12 e 15.30-17.30. Info sul museo nel sito: www.comune.chiusadipesio.cn.it

Outdoor

A Racconigi ha riaperto il Centro Cicogne e Anatidi di via Stramiano, dove al momento c’è un gruppo di gru che sverna nella zona umida. Il Centro accoglie i visitatori il venerdì, il sabato e la domenica. Info: www.facebook.com/centrocicogneracconigi

Sabato 12 febbraio il Parco fluviale Gesso e Stura, in occasione del Darwin day, organizza uno “Science cafè”, con visita guidata a “Change”, mostra interattiva sui cambiamenti climatici. Focus del pomeriggio sarà la “finestra del cambiamento” dedicata alla biodiversità, seguiranno merenda golosa a cura dello stand gastronomico a due ruote Zippi Zabajone e talk con Dario Olivero, naturalista e Valentina Ruco, biologa naturalista e divulgatrice scientifica, dedicato agli effetti dei cambiamenti climatici su animali e ambienti alpini. Appuntamento a Cuneo, alla Casa del fiume alle ore 16. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.

Info: www.parcofluvialegessostura.it

A Pian Munè, Paesana, le piste da sci sono aperte nel fine settimana. Per chi vuole raggiungere la località per un trekking invernale questo è il periodo giusto: giornate soleggiate, temperature ideali e panorami mozzafiato. Si raccomanda l’uso della giusta attrezzatura, meglio se con ramponcini. Il rifugio Pian Munè a 1535 metri è aperto tutte le sere. Il Rifugio in quota è aperto il fine settimana. Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune

A Limone Piemonte sono aperte le piste della Riserva Bianca e si può utilizzare la pista di pattinaggio. Scopri di più su: www.facebook.com/limoneriservabianca

A Frabosa Soprana è possibile sciare su tutta la pista di Malanotte, compresa la parte bassa.

Info: www.facebook.com/frabosaski

Domenica 13 febbraio, al Prato Nevoso Village di Frabosa Sottana, è in programma animazione per bambini e ragazzi in occasione del compleanno della mascotte Asso. Il parco giochi sulla neve è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17 con orario continuato.

Anche ad Artesina si può sciare. Scopri le piste aperte su: www.facebook.com/Artesina

Ad Entracque le piste da fondo sono aperte grazie all'innevamento artificiale, che consente di poter godere della neve. Sono aperti alcuni impianti, la seggiovia e il tappeto, con il campo scuola per chi vuole muovere i primi passi sulla neve in tutta sicurezza.

Info: www.facebook.com/centrofondoentracque

A Vinadio è aperto il Centro Fondo Terme di Vinadio. La particolare posizione geografica, la poca esposizione al sole rendono Bagni il luogo ideale per la pratica del fondo.

A Chiusa Pesio è aperta la pista di sci di fondo da 2,5 km del Centro sportivo Marguareis. Presso il Centro è possibile noleggiare sci con materiali nuovi e tecnicamente evoluti sia per la tecnica classica che per la tecnica libera. Sono presenti spogliatoi, servizi, infermeria dotata di defibrillatore. Info: www.vallepesioservizi.it

Per avere un panorama completo sugli sport invernali praticabili nella Granda vai su: www.cuneoneve.it