Mentone: s’inaugura oggi la Fête du Citron (Foto)

E’ il momento del taglio del nastro: prende il via oggi pomeriggio alle 14,30 a Menton, con l’inaugurazione ufficiale, l’88ma Fête du Citron .

Il tema di quest’anno è “Opéras et Danses” e la manifestazione colorerà le vie di Menton fino al 27 febbraio.

Questo il programma della manifestazione

Corsi carnevaleschi

Corsos des fruits d’or: domenica 13, 20 e 27 febbraio nel pomeriggio;

Corsos nocturnes: giovedì 17 e 24 febbraio, la sera.

Altre manifestazioni

Exposition des motifs d’agrumes: tutti i giorni, dal 12 al 27 febbraio, nei giardini Biovès, ingresso gratuito.

Festival des Orchidées: tutti i giorni, dal 12 al 27 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, al Palais de l'Europe.

Salon de l’artisanat: tutti i giorni, dal 12 al 27 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, al Palais de l'Europe.

Opera “La Traviata”: 19 febbraio, alle 20,30, al Palais de l'Europe. Prezzi: da 35 a 40 euro.

Opera “Giselle”: 23 febbraio, alle 21, al Palais de l'Europe. Prezzi: da 15 a 38 euro.

Cena di gala di chiusura della Fête du Citron: 26 febbraio, alle 20,30, al Casino Barrière di Mentone. Prezzo: 59 euro.



Visite guidate





Randonnée du citron: lunedì 14 e 21 febbraio e giovedì 17 e 24 febbraio

Excursion la culture du citron: lunedì 14 e 21 febbraio e giovedì 17 e 24 febbraio

Visite découverte la Casetta, verger d’agrumes: sabato 12, 19,26 febbraio, martedì 15 febbraio e mercoledì 23 febbraio;

Visite découverte l’orangeraie, un jardin de palace : giovedì 17 e 24 febbraio ;

Visite découverte le jardin Serre de la Madone: martedì 15 e 22 febbraio e mercoledì 16 e 23 febbraio;

Visite découverte le jardin Maria Serena: venerdì 18 e 25 febbraio;

Visite découverte les villages perchés de la riviera : giovedì 17 e 24 febbraio ;

Visite découverte la Vieille Ville de Menton: domenica 13, 20 e 27 febbraio e martedì 15 e 22 febbraio;

Visite découverte le jardin Fontana Rosa: venerdì 18 e 25 febbraio;

Visite découverte le jardin du Val Rahmeh: lunedì 14 e 21 febbraio ;

Visite découverte le jardin du Riviera Palace : mercoledì 16 e 23 febbraio ;

Randonnée du mimosa et arbres patrimoniaux: mercoledì 16 febbraio e venerdì 18 e 25 febbraio ;

Visite découverte le jardin du Mas Flofaro: sabato 12, 19 e 26 febbraio, mercoledì 16 febbraio e venerdì 18 e 25 febbraio.



Nei jardins Biovès saranno esposti 5 “motifs d’agrumes” rispetto agli 8 originariamente previsti: il tema sarà Opéras et Danses. Anche all’interno del Palais de l'Europe verrà rispettato il programma con il festival delle orchidee e sei stand che proporranno prodotti a base di agrumi. Non si pagherà alcun biglietto per accedere ai jardins Biovès.