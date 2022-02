Sospesa la quarta dose di vaccino anti covid agli immunodepressi: si attende il parere dell'Aifa

Quarta dose di vaccino anti Covid ai soggetti immunodepressi, sì o no?

Ieri, venerdì 11 febbraio intorno alle 13, era arrivata una nota della Regione Piemonte che dava indicazione alle Aziende sanitarie di procedere con la convocazione di tutti gli oltre 58 mila immunodepressi che hanno già maturato i tempi previsti.

In particolare ci si riferiva agli immunodepressi che, dopo almeno 28 giorni dal completamento del ciclo primario con doppia dose, hanno ricevuto una terza somministrazione (cosiddetta “addizionale”) e che potevano quindi ricevere anche la quarta somministrazione (cosiddetta “booster”) una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla dose addizionale.

Il tutto arrivava da una nota il Ministero della Salute che rispondeva a una richiesta di chiarimento della Regione Piemonte.

Ma a stretto giro è arrivato il passo indietro da parte dello stesso Ministero: "La quarta dose, esclusivamente per gli immunocompromessi, è oggetto di valutazione da parte della nostra comunità scientifica. Solo dopo il pronunciamento di Aifa potrà eventualmente essere autorizzata".

Dunque tutto sospeso.

Le indicazioni ricevute dal Ministero della Salute sulla quarta dose da somministrare agli immunodepressi "erano chiare". Lo precisa la Regione Piemonte in merito alle interlocuzioni sul tema con lo stesso Ministero. Tuttavia, precisa ancora la Regione, "alla luce dell'ulteriore comunicazione arrivata dalla Direzione generale Prevenzione del Ministero della Salute, che subordina la validità della somministrazione in oggetto all'approvazione da parte di Aifa, stiamo dando alle aziende sanitarie indicazione di sospenderla, temporaneamente e in via precauzionale, in attesa di nuovi chiarimenti sul tema".