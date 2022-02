Con “Ël cheur dij Sant” il panettiere Daniele Mulassano dona oltre 1.700 euro a "mai+sole"

L’appetito vien mangiando… e visto che si parla di vere e proprie golosità, mai detto fu più azzeccato.

Se con la “Colomba della Regina”, nata a Pasqua dello scorso anno, il panettiere Daniele Mulassano aveva riscosso un ottimo successo, donando all’associazione di aiuto alle donne in difficoltà “mai+sole” la bella somma di 1680 euro, la voglia di concedere il bis inventandosi uno specifico dolce per la festività dei Santi ha ulteriormente migliorato la quota raccolta per la beneficenza (e aumentato le aziende in supporto).

Nel suo pastino Daniele Mulassano ha messo a punto il dolce (un “ibrido” tra pandoro e panettone a forma di cuore e farcito di crema alla nocciola) battezzato “Ël cheur dij Sant” mettendo a disposizione il ricavato ancora una volta a “mai+sole”.

L’assegno consegnato in una tiepida giornata di gennaio in piazza Santa Rosa è di ben 1.775 euro. "Una cifra importante - dice Daniele -, che mi rende orgoglioso. Un successo che devo assolutamente condividere con le mie collaboratrici e, naturalmente, con i clienti dei negozi di Savigliano e di Cavallermaggiore che hanno evidentemente apprezzato la qualità di “Ël cheur dij Sant” ma che, soprattutto, hanno capito lo spirito dell’iniziativa!".

"È sempre un onore - il commento di Silvio Tallone di “Tallone Orafi” - poter contribuire ad una buona e giusta causa, il nostro piccolo sforzo unito a quello dei nostri partner ha realizzato un contributo per aiutare mamme, ragazze, donne in difficoltà".

"Sapere che il burro del Caseificio Sepertino ha dato quel “tocco” in più alla creazione di Daniele, aiutando così tante donne, mi ha confermato che aver aderito a questo progetto benefico è stata una cosa giusta", il commento di Anna Maria Sepertino.

L’ultima parola alla presidente e fondatrice della benemerita associazione saviglianese, Adonella Fiorito è indirizzata a tutti quelli che hanno contribuito al successo di “Ël cheur dij Sant”: "mai+sole è orgogliosa di questa splendida rete che si è creata per un problema che può sembrare lontano ma è così attuale. Voi fate la differenza. Insieme si può… Grazie!".