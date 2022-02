Calcio Serie D: il Fossano fa suo il derby, Bra sconfitto 2-0

Preziosa vittoria del Fossano nel derby contro il Bra valido per la quarta giornata di ritorno. La squadra di Viassi si impone con il risultato di 2-0 in virtù delle reti, entrambe realizzate nel secondo tempo, di Menabò e Scarafia. Secondo successo di fila per la formazione di casa, mentre i giallorossi cadono dopo tre vittorie di fila.

LA CRONACA

Dopo un quarto d'ora di studio reciproco arriva il primo tiro in porta. Tentativo del Bra su punizione: Capellupo calcia da posizione centrale, Merlano alza sopra la traversa. I giallorossi si fanno preferire per precisione e pulizia dei passaggi, pur senza creare grandi pericoli. Alla mezz'ora si vede il Fossano. La squadra di Viassi produce una pregevole azione sull'out mancino con Della Valle (colpo di tacco) e Scarafia. Palla in mezzo per Menabò che calcia da fermo, senza particolare forza. Tunno blocca a terra. Al 38' va al tiro Specchia, trovando ancora la puntuale risposta del portiere avversario. Squadra negli spogliatoi dopo un minuto di recupero, sul risultato di 0-0.

Il Bra mette il naso nell'area rivale ad inizio ripresa. Marchisone serve Masawoud, conclusione fiacca e fuori misura. Poco dopo l'attaccante numero 20, protagonista di una prova generosa, lascia il posto a Pavesi. Viassi risponde con Rosano per Della Valle. Al 61' ospiti insidiosi con Tuzza che da posizione defilata impegna Merlano. Cinque minuti più tardi si materializza il vantaggio blues. Di Salvatore lavora un buon pallone sulla destra e premia la sovrapposizione di Adorni. Preciso passaggio per Menabò appostato nel cuore dell'area di rigore e piatto destro che trafigge Tunno, 1-0. Floris corre ai ripari e getta nella mischia Bongiovanni per Daqoune, poi Ferla per Mirabelli. Minuto 77, il Fossano raddoppia. Azione personale e travolgente di Scarafia il cui destro chirurgico dal limite dell'area si infila tra portiere e palo, 2-0. Gli ospiti provano fino alla fine a raddrizzarla ma senza fortuna. E' necessario, anzi, il miglior Tunno per neutralizzare Menabò durante il recupero. Il Fossano fa festa, derby vinto ed altri tre punti d'oro in chiave salvezza.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Merlano, Adorni, Scotto, Giraudo, Specchia; Fogliarino (87' G.Di Salvatore), Della Valle (59' Rosano); Di Salvatore (83' Coulibaly), Galvagno, Scarafia (85' Quaranta); Menabò. A disp: Chiavassa, Lima Barbosa Maya, Bellocchio, Marin, Matera, G.Di Salvatore

Bra (3-4-1-2): Tunno, Tos, Rossi, Quitadamo (85' Doda); Mirabelli (75' Ferla), Daqoune (67' Bongiovanni), Capellupo, Magnaldi; Tuzza; Marchisone, Masawoud (57' Pavesi). A disp: Coria, Olivero, Marchetti, Di Benedetto, Barbuto

Gol: 66' Menabò, 77' Scarafia

Ammoniti: Daqoune, Marchisone, Tos, Rosano, Merlano, Mirabelli, Specchia

Arbitro: Stefan Arnaut di Padova, assistenti Andrea Luisetti di Reggio Emilia e Alessio Mauriello di Bologna