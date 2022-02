Volley femminile A1 - Stasera il derby tra Cuneo e Novara, Gicquel: "Sarà fondamentale limitare il numero di errori"

A meno di ventiquattro ore di distanza dalla Finale Del Monte® Coppa Italia Serie A2 di pallavolo maschile il Palazzo dello Sport di Cuneo si tingerà nuovamente di rosa per ospitare un’altra sfida molto attesa, il derby piemontese tra Bosca S.Bernardo Cuneo e Igor Gorgonzola Novara.

Questa sera alle ore 20:30 (tribuna verde sold out; biglietti in prevendita su www.liveticket.it fino alle ore 15:00 di sabato, ultime disponibilità in cassa dalle ore 19:00) le gatte cercheranno di ripetere l’impresa riuscita soltanto una volta nella loro storia nel 3-2 del 26 dicembre 2018. Compito tutt’altro che semplice, perché dall’altra parte della rete ci sarà una formazione che ha saputo reagire nel migliore dei modi alle difficoltà legate ai casi di Covid-19 conquistando tre punti pesantissimi contro la Vero Volley Monza appena due giorni fa.

La Bosca S.Bernardo Cuneo ci proverà fino alla fine, e potrà contare anche sul supporto di una numerosa delegazione di atleti, genitori e volontari di Amico Sport, che nell’ambito della Volleyball Week di Special Olympics Italia schiererà una sua rappresentanza in campo con le due squadre al momento del saluto iniziale.

QUI BOSCA S.BERNARDO CUNEO 7 novembre 2021: la Bosca S.Bernardo Cuneo cade 3-1 al Pala Igor di Novara non senza un po’ di rammarico. Dopo quella sconfitta sono arrivate sei vittorie e quattro sconfitte, tutte al tie-break, per una striscia di dieci partite in cui le gatte hanno mosso la classifica consecutivamente. Se contro le big Conegliano, Monza, Scandicci e Chieri le gatte hanno portato a casa un punto, quello che manca ancora è lo scalpo di una grande. La Bosca S.Bernardo Cuneo è consapevole che per provarci servirà alzare il livello di gioco rispetto agli ultimi due 3-0 inflitti a Firenze e Vallefoglia e tornare ai picchi toccati contro Conegliano e nei primi due set con Scandicci. Il derby con Novara è soltanto la prima di una serie di sfide contro le prime della classe: mercoledì 16 le cuneesi sono attese a Busto Arsizio per il recupero della tredicesima di andata, mentre domenica 20 saranno di scena al Palaverde di Villorba per il terzo derby delle bollicine della stagione. Poi ancora il derby casalingo con Chieri e la trasferta di Monza, preceduta dal recupero della prima giornata di ritorno, che vedrà la Bosca S.Bernardo Cuneo impegnata sul taraflex del PalaEur di Roma mercoledì 2 marzo alle ore 19:30. Finora le gatte hanno espresso la loro pallavolo migliore nelle sfide con i top team, adesso sono chiamate a quel passo in più che può trasformare i complimenti per una sconfitta onorevole in applausi per aver sovvertito il pronostico.

LUCILLE GICQUEL, OPPOSTO BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «Sarà una partita difficile, ma rispetto alla sfida di andata siamo cresciute molto e potremo sicuramente fare meglio. Sarà fondamentale limitare il numero di errori e spingere sempre al 100% per cercare la vittoria. La vittoria di Novara su Monza non mi ha sorpreso: penso che Novara sia ancora un gradino sopra Monza, anche se stiamo parlando di due top team. Il nostro obiettivo per il ciclo di sfide alle grandi che inizia con Novara e si concluderà con Monza a inizio marzo deve essere quello di conquistare punti e, perché no, anche delle vittorie. Abbiamo lavorato molto e il nostro livello di gioco è più alto rispetto a quello delle partite di andata, quindi dobbiamo crederci».

LE AVVERSARIE La Igor Gorgonzola Novara arriva al derby di sabato 12 rinfrancata dal 3-1 casalingo sulla Vero Volley Monza nel recupero della quarta giornata di ritorno. Un successo conquistato in rimonta nonostante le assenze di Washington e Montibeller che dà slancio e fiducia al gruppo di Lavarini, atteso da un tour de force tra campionato e CEV Champions League. Attualmente le novaresi sono quinte in classifica con 34 punti in 16 partite disputate, tre in meno rispetto a Savino Del Bene Scandicci e Vero Volley Monza, prime a quota 40 punti.

I PRECEDENTI Novara avanti 8-1; l’unico successo cuneese resta quello del 26 dicembre 2018. La gara di andata finì 3-1 per le padrone di casa.

LE EX Tre, tutte tra le fila della Bosca S.Bernardo Cuneo: Elisa Zanette, a Novara nella passata stagione, Federica Stufi, che nel 2019 da igorina conquistò la CEV Champions League e Noemi Signorile, che vestì la maglia novarese nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 vincendo anche una Coppa Italia.

GLI ARBITRI Giuliano Venturi e Marco Braico

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZO DELLO SPORT DI CUNEO E DA CASA

Biglietti disponibili su www.liveticket.it fino alle ore 15:00 di sabato 12 e in cassa a partire dalle 19:00. Per l’accesso al palazzetto saranno necessari green pass rafforzato e mascherina Ffp2, che andrà indossata correttamente durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/).

NEL PREPARTITA C’È IL DR. WHY BY K DI MALINKI IN COLLABORAZIONE CON ISILINE. Nelle due manche del Dr. Why by K di Malinki, in programma alle ore 19:55 e 20:10, il conduttore e speaker biancorosso Marco Malinki intratterrà il pubblico sugli spalti con domande a risposta multipla sulla sfida tra Bosca S.Bernardo Cuneo e Igor Gorgonzola Novara e sul mondo di Isiline. I due vincitori, che si aggiudicheranno un buono sconto per l’attivazione di una nuova linea Ultraveloce Isiline e una maglia da libero, verranno premiati al termine del match.