Allarme siccità in Piemonte: domani in arrivo pioggia e neve anche a bassa quota

E' allarme siccità in tutta la regione e anche in Granda: infatti in Piemonte non piove da più di 60 giorni.

Gennaio 2022, come emerge dai dati elaborati dall'Arpa nelle scorse settimane, è risultato essere il quinto più secco degli ultimi 65 anni. Persi oltre 1000 milioni di metri cubi di acqua provenienti dalla neve, ma dal bollettino di oggi si intravede una speranza per il ritorno della 'dama bianca'.

Il bollettino di Arpa, pubblicato oggi, domenica 13 febbraio, indica che dalla serata si vedrà l'ingresso di una perturbazione atlantica sul nordovest italiano, che apporta aria fredda in discesa dalle regioni scandinave, determinerà un peggioramento del tempo.

Per domani dunque Arpa informa che sono attese precipitazioni diffuse, a carattere nevoso anche a bassa quota, ma sottolinea: "La fase di maltempo sarà comunque breve e già nelle giornate successive ritorneranno condizioni stabili ed un rinforzo della ventilazione". Lo zero termico dovrebbe attestarsi a 500-600 metri.