"Grazie ai volontari che si sono adoperati per restituire alla Torre del Belvedere la bandiera italiana"

Anche per il 2022 la torre del Belvedere di Mondovì ha una nuova bandiera. Da diversi anni il noto e pluripremiato pilota di mongolfiere John Aimo, con l'aiuto di privati cittadini, si occupa di realizzare un vessillo tricolore.

La bandiera del 2022 è stata realizzata grazie, oltre a John Aimo, a tre EcoVolontari, Tiziana Gallo, Roberto Turco, che hanno offerto a tutta la cittadinanza il nuovo bandierone, a memoria “di chi è andato avanti”, a “chi ha dato anima e cuore” e sperando di “segnare buon vento”.

"Desidero ringraziare, a nome dell'Amministrazione e della città tutta, i volontari che si sono adoperati per restituire alla Torre del Belvedere la bandiera italiana."- dichiara il sindaco Paolo Adriano - "Non è la prima volta che accade e questo senso civico ci conforta per il futuro. Grazie a loro ed a chi, come loro, si prende cura di Mondovì".