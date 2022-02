Il ricordo di "Nino" Durando, "straordinadrio aggregatore innamorato della Granda"

"In primis come amico, ma anche come ex presidente degli albergatori, sono profondamente rattristato dalla morte di un grande amico".

Con queste parole, Piero Sassone esordisce nel suo ricordo di Andreino Durando, storico presidente dell'associazione Albergatori della Granda morto quest'oggi, 13 febbraio.

"Nino - aggiunge - era innamorato della provincia Granda di cui è stato un grande promotore.

È stato un grande presidente degli albergatori, appassionato come nessun altro, anche più di me che gli sono succeduto. Era uno straordinario aggregatore, soprattutto un caro amico di tutti gli operatori turistici.

Ne ricorderemo l'impegno e la passione, e il sogno di un provincia Granda sempre più popolare tra le mete turistiche. La sua scomparsa rappresenta una grave ferita per l'hospitality e per la nostra comunità e per chi come me che ho avuto il privilegio conoscere e lavorarci insieme.

Ricorderemo anche il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l'Associazione albergatori protagonista nelle scelte politiche della Granda, dando voce a tutti noi.

Nino nella nostra memoria continuerà a vivere, non muore chi ha lasciato un segno indelebile. Grazie Nino, ci mancherà la tua gentilezza e la tua disponibilità verso tutti.

I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace caro Nino".