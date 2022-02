Paesana, escursionista in difficoltà a monte di località Vardetta: in corso le ricerche dei Vigili del Fuoco

Nuovo intervento nel pomeriggio di oggi, domenica 13 febbraio, sulle montagne del saluzzese.

Al momento sono in corso le ricerche di una persona sul versante a monte di località Vardetta di Paesana, sullo spartiacque con Ostana e la valle Infernotto.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'escursionista sia in difficoltà a causa delle nebbia scesa in zona. Sul posto è in corso l'intervento da parte del nucleo SAF di Cuneo, dei Vigili del Fuoco di Saluzzo con i volontari di Barge, coadiuvati dal Drago 51 che sta sorvolando l'area per le ricerche.