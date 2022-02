Piozzo celebra l'amore con la panchina degli innamorati

Piozzo si veste per gli innamorati. In attesa di San Valentino la piazza centrale del paese ospita un allestimento tematico ideato dalla signora Anna Tognella che, in ogni ricorrenza, riesce a stupire con qualche novità.

Per San Valentino è nata una nuova panchina, dedicata agli innamorati e incorniciata da due cuori rossi. A dipingerla è stato l'artista braidese Giovanni Botta, che già aveva curato i disegni delle panchine che compongono l'Angolo del rispetto, ideato dalla signora Anna nel 2019.

La piazza è stata poi impreziosita da un mapping con Cupido sulla facciata del municipio e da un gonfiabile gigante a forma di cigno.

"La panchina è un luogo di incontro e qui a Piozzo ne abbiamo diverse, dedicate a tematiche importanti: contro la violenza sulle donne, contro il bullismo, a favore del rispetto ambientale, degli animali e per gli anziani" - spiega Anna - "Ora l'angolo del rispetto si arricchisce con quella degli innamorati. Grazie alla falegnameria di Luca Boffa, con Sergio e Massimo, a Patrizia Brogna e a Gianfranco Bottero e a Giovanni Botta per il prezioso aiuto. Per attirare anche la curiosità dei bambini sulla pizza ho pensato di posizionare anche un cigno con un cuore".

E sempre per restare in tema di "panchine" la signora Anna ha decorato anche la Big bench sulla terrazza dell'Albarosa e vestito con mascherine a cuori la panchina di "Gin e Gena e ër can", opera di Sergio Sciandra.

L'illuminazione con Cupido è visibile dopo le ore 18.