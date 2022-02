E' ancora in corso l'intervento di soccorso per due persone in difficoltà sulle montagne nel comune di Crissolo.

Sul posto stanno intervenendo le squadra SAF da Cuneo, i Vigili del Fuoco di Saluzzo e e Barge, mentre è stato richiesto anche il supporto dell'elicottero Drago.

La prima persona è stata recuperata dalle squadre di terra dei soccorritori e portata in un luogo sicuro, ancora in corso l'intervento per la seconda persona.