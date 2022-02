Le api sono una risorsa naturale indispensabile, impariamo ad amarle e proteggerle con il progetto 'Salva le api'

Le api non solo fanno sbocciare i fiori, ma aiutano anche il mantenimento della biodiversità e della conservazione della natura. Infatti, grazie all'impollinazione garantiscono la sopravvivenza di diverse specie vegetali, trasportando il polline da un fiore all'altro e di conseguenza anche la sopravvivenza dell'uomo. Le api per noi sono una risorsa naturale indispensabile, ma la perdita di habitat, parassiti, malattie, pesticidi e cambiamenti climatici stanno minacciando seriamente la loro vita. È proprio grazie alle api se disponiamo di buona parte della frutta e verdura che mangiamo.

Insomma, la produzione del miele non è il motivo per cui è importante salvaguardarle: è in gioco qualcosa di molto più grande. Fortunatamente, possiamo aiutarle con il progetto “Salva le api”, un progetto nato dall’impegno di gruppo di giovani ragazzi, che hanno unito le loro forze per inseguire un obiettivo ambizioso, ma concreto, al motto di “seminiamo fiori per salvare le api”.

Nato in Piemonte e più precisamente in provincia di Cuneo, il progetto è stato ideato dai due fondatori Alessandro Bazzano e Alessandro Viglione. Una squadra che si impegna giornalmente al raggiungimento di traguardi che vedono una realizzazione concreta, come la semina di nuovi fiori, dando così un apporto decisivo all’agricoltura sostenibile. Un grande impegno che però necessità di supporto e aiuto esterno. Ecco perché è importante partecipare al progetto "Salva le api" contribuendo con delle piccole donazioni per salvaguardare questo piccolo insetto così importante per il futuro delle generazioni a venire. Quando pensiamo alle api, la maggior parte di noi immagina le api domestiche, ma in natura esistono centinaia di specie di api selvatiche! Queste api autoctone sono i nostri impollinatori più importanti e possiamo aiutarle creando un giardino solo per loro. Tutte le api si spostano di pianta in pianta in cerca di polline e nettare per il cibo. Possiamo quindi contribuire a nutrirle piantando fiori. Le api hanno un'eccellente visione dei colori e la maggior parte è attratta dai fiori con petali bianchi, gialli, blu o viola luminosi. La salvaguardia di questi insetti attraverso una serie di azioni, insieme alla riduzione dell’uso di pesticidi e alla rinaturalizzazione degli spazi, contro l’avanzata dell’inquinamento, sono tutte misure fondamentali per fare in modo che le api non scompaiano.

Per aiutare tutti i tipi di api, ognuno di noi può dare il proprio contributo al progetto registrandosi sul sito web www.salvaleapi.org come volontario, oppure facendo una donazione o acquistando uno o più vasetti di miele tra le tipologie proposte sull'e-commerce del sito, devolvendo in questo modo parte dell’importo al progetto di “Salva le api”. Per ogni vasetto acquistato si riceveranno i semi dei fiori melliferi da piantare nei vasi di casa per ornare finestre, balconi e giardini.