Le vie dell’arte sono infinite

L’associazione “Teatrino al forno del pane” di Caraglio, in collaborazione con la cooperativa “Alivia” di Busca, organizza un incontro/confronto per giovani interessati alle diverse espressioni artistiche: scrittura, pittura, musica, fotografia, teatro…

L’appuntamento è giovedì 17 febbraio, alle ore 21, presso il Gelapajo di Vallera (Caraglio), che ha gentilmente messo a disposizione il locale per ospitare l’iniziativa.

L’idea è nata il 13 dicembre scorso, in occasione di un incontro dedicato ai giovani scrittori: i partecipanti, infatti, avevano chiesto di creare altre occasioni di incontro fra giovani creativi.

Il primo incontro, come quello del 17 febbraio, sono promossi nell’ambito del progetto “C’è sempre una stella per te”, sostenuto dalla Regione Piemonte (Direzione Sanità e Welfare) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. All’associazione “Teatrino al forno del pane” di Caraglio si è aggiunta, per sostenere il progetto, “Alivia”, una cooperativa sociale costituita da poco a Busca, ma già molto dinamica e attiva nel campo della grafica e dello sviluppo web.

Gli organizzatori, oltre a proporre ai giovani che parteciperanno alla serata, un percorso comune per condividere idee e progetti, illustreranno anche un’idea per valorizzare il loro talento.

Si vorrebbe, infatti, grazie al sostegno di Alivia, lanciare un concorso per pubblicare gratuitamente 5 volumi all’anno con i lavori realizzati da giovani creativi: volumi di poesia, narrativa ma anche cataloghi di fotografie o raccolte di disegni, testi teatrali o musicali.

Questo anche per evitare il ricorso spesso deludente al selfpublishing o a case editrici che si fanno lautamente pagare, promettendo più di quanto saranno in grado di offrire. Un’équipe di qualificati esponenti del mondo della cultura prenderà in considerazione tutti gli elaborati presentati e individuerà quelli più meritevoli di pubblicazione.

In realtà non si tratterà di un concorso tradizionale con presentazione di candidature e di elaborati, perché i giovani saranno chiamati a illustrare i loro lavori, anche con momenti di confronto fra i partecipanti. L’incontro del 17 febbraio sarà utile per confrontarsi su metodi, criteri, modalità di lancio del concorso. Gli organizzatori desiderano, infatti, che i giovani siano i protagonisti delle varie fasi del progetto.

Oltre al tema delle pubblicazioni, nell’incontro si parlerà anche di organizzazione di eventi, di iniziative culturali inclusive, di quanto sia utile la creatività per i giovani in un periodo storico molto complesso e disorientante, reso ancor più difficile dalla pandemia.

Un brainstorming di gruppo, in cui ogni partecipante potrà dare un contributo di idee, mettersi in gioco, diventare protagonista di un progetto.

L’ingresso è gratuito e osserva le procedure previste dalla normativa Anticovid