Cambiano gli accessi diretti per le vaccinazioni Covid nell'Asl Cn2

Cambiano le modalità di accesso alle vaccinazioni anti-Covid nell'Asl Cn2.

A partire da lunedì 14 febbraio, infatti, gli orari dell’accesso diretto presso le sedi di Alba, Bra e Verduno verranno rimodulati.

Presso il presidio “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno, si potrà accedere tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 12; presso la sede di Alba (Casa della Comunità), dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 15.30; presso la sede di Bra (Casa della Comunità), dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 15.30.

Si specifica che, su indicazione regionale, da lunedì 14 febbraio, l'accesso diretto per la dose booster sarà possibile anche per tutti i soggetti over-12 che hanno raggiunto i 120 giorni dalla seconda dose.

Permane, ovviamente, l'accesso diretto anche per le altre categorie per le quali era già possibile (prime dosi, soggetti con obbligo vaccinale, ecc).

Inoltre, l'Asl Cn2 ha reso noto che, per semplificare il percorso, a partire da martedì 15 febbraio, tutti coloro che accederanno alla Casa della Comunità di Alba per eseguire esami radiologici effettueranno l’accettazione presso lo sportello unico sito all’ingresso.

Il percorso da seguire prevede, quindi, che gli utenti passino dallo sportello unico (accesso da Via Pietrino Belli), presso il quale verranno registrati e pagheranno l’eventuale ticket, per poi accedere alla radiologia per effettuare l’esame prenotato.