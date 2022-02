Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di don Pasqualino Di Dio, parroco di Gela (CL)

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.

Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». (Lc 6,17.20-26)

Oggi, 13 febbraio la Chiesa giunge alla VI Domenica del Tempo Ordinario (anno C, colore liturgico verde).

A commentare il Vangelo della Santa Messa è don Pasqualino Di Dio, parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi e Rettore della chiesa di Sant’Agostino, a Gela (Caltanissetta). Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole che sono come scintille per accendere le ragioni della speranza che è in noi.

Eccolo il commento.

Gesù, come novello Mosè, si siede ed inizia il suo discorso sulle beatitudini, a significare che esse sono i nuovi comandamenti rivolti a tutti. Entriamo dentro le beatitudini sotto forma di esame di coscienza.

Beati quelli che non vivono dell’apparenza, chi è umile e chi pone la sua speranza in Dio. Beato colui che presta la sua voce a Dio e alla Chiesa. Beato chi non vuole sentirsi sempre al centro dell’attenzione e non è invidioso della buona riuscita degli altri. Beato chi vive la povertà e ha fatto dono della sua libertà.

Beati coloro che non si piangono addosso e non vivono passivamente il dolore, che si lasciano consolare e non compatire. Beati coloro che sanno guardare oltre la sofferenza che sperimentano. Beato chi affronta le croci, le difficoltà e riesce ad offrirle a Dio. Beato chi non sfugge alla fatica quotidiana senza riserve. Beato chi sa riconoscere la voce di Dio nella prova.

Beati coloro che vedono sempre il lato buono delle cose, senza essere vittime passive. Beati coloro che erigono ponti e non muri. Beato chi non fa del male a nessuna creatura, beato chi sa accogliere tutti con dolcezza. Beato chi non usa la sua autorità per imporre il suo punto di vista. Beato chi è mite e buono con le persone con cui vive normalmente. Beato chi sa perdonare per il male ricevuto; beato chi sa pregare per i suoi nemici; beato chi non si scoraggia di fronte ai propri insuccessi; beato chi sa ascoltare, perché sempre sarà circondato da amici.

Beati quelli che non commettono ingiustizia e cercano di essere retti davanti a Dio e agli uomini. Beati quelli che si impegnano ogni giorno per costruire un mondo più giusto, partendo dalla famiglia e dal lavoro. Beato chi è disposto a pagare di persona per evitare l’ingiustizia.

Beati quelli che, come Dio, guardano alla miseria del cuore; beati coloro che hanno il cuore spaccato e hanno compassione per gli altri; beato l’uomo che ha cura del debole; beati coloro che sono attenti a non far soffrire nessuno e coloro che amano senza fare preferenze. Beati coloro che non mettono etichette a nessuno. Beati coloro che sanno riconoscere il volto di Cristo negli ammalati e nei contagiati. E ricordiamoci che la mascherina è custodirsi per custodire.

Beati quelli che non vedono il male ovunque, hanno un cuore e gli occhi puri, senza malizia. Beati quelli che hanno il cuore sincero, non sono sospettosi, beati quelli che fanno morire nel cuore le chiacchiere che sentono in giro. Beato chi ha gli occhi limpidi, chi è consapevole che il nostro corpo è tempio dello Spirito.

Beati quelli che non cedono all’odio e alla violenza e non si lasciano divorare dall’inganno. Beati quelli che diffondono la pace nelle comunità in cui si trovano, beati quelli che non parlano male di nessuno e il loro sguardo somiglia a quello di Dio. Beati quelli che portano la pace con la loro allegria, coloro che sorridono e sanno riconoscere nella Chiesa la sposa di Cristo.

Beati quelli che si assumono le proprie responsabilità; beati i discepoli che non rinnegano la fede; beati coloro che non vengono capiti, perché amano il Signore. Beato chi crede nelle cose che fa e accetta le conseguenze delle proprie scelte. Beato chi sa riconoscere la croce in un’accusa ingiusta, perché Dio sarà il suo avvocato.

Per Gesù, dire beati, è dire «Siate felici, fidatevi di me, Io sono con voi, non vi lascio da soli. Non domani, ma già oggi». Perciò, ogni giorno, alziamoci e diciamo a Dio: «Solo per oggi voglio amarti, servirti, farti felice». Solo per oggi, perché il domani non ci appartiene.

Il Santo è colui che si arrende all’amore di Dio e se cade si rialza. Non si rassegna alla sua mediocrità e fa emergere nella sua vita la santità di Dio. Le beatitudini insegnano a vivere la vita con semplicità, facendo l’ordinario in modo straordinario con l’amore, senza lamentarci.