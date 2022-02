La Buffon Football Academy sceglie Prato Nevoso come località in montagna per i Summer Camp

Due settimane a caccia di nuovi talenti e portieri di domani. Dal 3 al 16 luglio i giovani aspiranti portieri si ritroveranno sui prati della Conca per allenarsi ai massimi livelli.

I Summer Camp sono infatti momenti di altissima formazione in cui le giovani promesse possono trovare lo spazio giusto per allenarsi con una tecnica all’avanguardia, il Buffon Method, imparando a difendere la porta sotto la guida dei B1 Coaches.

Le date dei Summer Camps a Prato Nevoso sono appena state definite: primo turno dal 3 al 9 luglio, secondo dal 10 al 16 luglio. Età: 8-16 anni.

I gruppi di lavoro saranno al massimo composti da 4-5 aspiranti portieri e ciascuno avrà il suo allenatore, formato col Buffon Method, l’allenamento ideato dal grande campione del calcio.

Verranno utilizzate le migliori attrezzature sportive specifiche per portieri come i Filippi Shield, i Filippi Push, il deviatore Stealth e la sagoma Brix di 1MF, il Ball Playning, i Ginga Wall di 1VS1, le porte luminose di MB Sport Light, la macchina sparapalloni Globus, le sagome Keepersport.

Due camp che uniscono estate, natura, montagna, nuove amicizie per due formule di iscrizioni: full camp con sistemazione in pensione completa o day camp, dalle 9 alle 18. Formazione ad alte prestazioni, disciplina, impegno ed eccellenza: questi sono alcuni degli elementi fondamentali che definiscono la Buffon Academy, un'accademia che forma in modo completo i suoi portieri per essere grandi atleti, dentro e fuori dal campo.

Gianluca Oliva, amministratore delegato della Prato Nevoso Spa sottolinea: "Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti ad avere la Buffon Academy a Prato Nevoso. E il fatto che lo stesso Buffon abbiamo scelto proprio la nostra stazione per le sue attività estive, dimostra ancora una volta che Prato Nevoso è una realtà che sta funzionando e tutti credono in quello che stiamo facendo".

Per maggiori info su Buffon Football Academy: www.buffonacademy.com

Per maggiori info e per iscrizioni al Summer Camp di Prato Nevoso: https://www.buffonacademy.com/it/summer-camp/5_PRATO-NEVOSO