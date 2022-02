Sci alpino femminile: Pechino 2022, cancellata la seconda prova di discesa femminile a Yanqing

Molta neve è scesa sulla pista “Rock” e il maltempo continua ad imperversare a Yanqing.

Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori cinesi e la giuria a cancellare la seconda prova della discesa femminile in programma.

Per lunedì 14 la giuria ha confermato un solo allenamento (inizialmente si ventilava l’ipotesi di un doppio allenamento), quindi la discesa olimpica di martedì 15 febbraio.

Alla luce degli ultimi cambiamenti, lo staff tecnico ha deciso di non effettuare selezione per il quartetto che parteciperà alla gara, che sarà deciso per scelta tecnica.