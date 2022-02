Sci di fondo: Davide Ghio campione italiano U18 nella sprint!

Nella scenografica cornice della “Pista degli Abeti” di Schilpario, nella bergamasca, è andata in scena la nona tappa della Coppa Italia Senior Gamma e della Coppa Italia Giovani Rode, quest’ultima valevole anche come campionato italiano.

Nelle sprint a tecnica libera a imporsi, tra i Senior, sono stati Nicole Monsorno (Fiamme Gialle) e Michael Hellweger (Fiamme Oro). Miglior piemontese, tra le ragazze, Elisa Sordello (Alpi Marittime) giunta settima, eliminata in semifinale mentre Maddalena Somà (Valle Pesio) non ha superato la qualifica chiudendo 16esima. Tra i ragazzi, invece, buon quinto posto per Daniele Serra (Esercito).

Negli Juniores U20, vittoria per Lucia Isonni (Esercito) con Elisa Gallo (Fiamme Gialle) brava ad arrivare in finale e chiudere quinta. Negli uomini, Martino Carollo (Alpi Marittime) deve inchinarsi ad Elia Barp (Fiamme Gialle) ma conquista un prezioso argento. 29esimo Andrea Gastaldi (Valle Pesio) mentre fuori in qualificazione Simone Negrin (Prali), 33esimo, Samuele Giraudo (Valle Stura), 37esimo, 40esimo Lorenzo Castoldi (Alpi Marittime).

Negli Aspiranti U18, Iris De Martin Pinter (Carabinieri) domina la categoria. Tre piemontesi nelle trenta: Arina Radu e Beatrice Laurent, entrambe del Pragelato, sono 25esima e 26esima con Aurora Giraudo (Valle Stura) 28esima.

Nei ragazzi è trionfo con il borgarino Davide Ghio (Fiamme Gialle) primo e Gabriele Rigaudo terzo (Alpi Marittime). Edoardo Forneris, compagno di squadra di Rigaudo e Alessio Romano (Ski Avis) entrano nei trenta con la 23esima e 30esima piazza. Oltre la trentesima piazza, Alberto Riguado 44esimo (Alpi Marittime), Paolo Milano (Valle Stura) 51esimo e Gabriele Laurenti (Prali) 75esimo.