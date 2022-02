Anche in Granda le messe per l’anniversario di don Luigi Giussani

Nei prossimi giorni verranno celebrate, in Italia e nel mondo, le messe per il 17esimo anniversario della morte di don Luigi Giussani (22 febbraio 2005), nell’anno in cui si ricorda anche il centenario della sua nascita e il 40esimo del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982).

Nell’occasione dei due anniversari anche in provincia di Cuneo verranno celebrate alcune messe in unione con i vescovi delle rispettive Diocesi.

Diocesi di Cuneo e Fossano: a Cuneo domenica 20 febbraio 2022 alle 18 nella Chiesa Cattedrale - celebrata da Monsignor Piero Delbosco, vescovo di Cuneo e Fossano e da don Erik Turco, assistente diocesano della Fraternità CL.

Diocesi di Alba: ad Alba martedì 22 febbraio 2022 alle 19 presso la Casa diocesana di Altavilla, celebrata da Monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba.

Diocesi di Saluzzo: domenica 27 febbraio 2022 alle 18.30, nel Duomo, celebrata da Monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo e da don Beppe Arnaudo, assistente diocesano della Fraternità CL.