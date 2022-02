ATL e "Wow" ricordano Andreino Durando: “Instancabile ambasciatore della sua terra"

La triste notizia della dipartita del commendatore Andreino Durando è stata annunciata domenica 13 febbraio 2022.

Il commendator Durando è stato, nella sua vita, propulsore del turismo in provincia di Cuneo, rivestendo ruoli importanti e decisivi.

Già consigliere dell'ATL, ne fu vicepresidente dal 2001 al 2013, quando assunse la carica di presidente dell’Associazione per il Turismo Outdoor Wow, divenendone nel 2016 presidente onorario.

“Instancabile ambasciatore della sua terra e dei prodotti d’eccellenza del Cuneese quali il Castelmagno, di cui andava fiero, nelle numerose trasferte in Italia e all’estero Andreino Durando ha apportato agli eventi promozionali un impareggiabile tocco di classe.

Una presenza instancabile, professionale, sempre sorridente e accogliente: il volto giusto per rappresentare il mondo della ricettività e della ristorazione cuneese.” commentano il presidente dell’ATL Mauro Bernardi, il vicepresidente Rocco Pulitanò e il direttore Daniela Salvestrin.

“Andreino ha creduto, sin da subito, nelle potenzialità dell’Associazione Wow – dichiara il presidente Giuseppe Artuffo – per la promozione delle vacanze attive in questa nostra porzione di Piemonte. Grazie a lui il territorio ha lavorato in modo coeso promuovendo l’intera provincia, dalle Alpi alle Langhe.

Con il cuore lo ringraziamo per il tempo prezioso che ci ha dedicato, per la professionalità, le competenze rese al servizio del territorio e per l’entusiasmo che sarà sempre, per noi, motivo di crescita”.

L’ATL del Cuneese e l’Associazione per il Turismo Outdoor Wow con i loro presidenti Mauro Bernardi e Giuseppe Artuffo in rappresentanza dei relativi Consigli di Amministrazione e del personale, abbracciano con affetto la moglie Vittorina, la figlia Mara e il figlio Lorenzo, attualmente sindaco effettivo del collegio sindacale dell’Atl stessa.