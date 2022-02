Da Carrù al sacrario di Sant'Anna di Stazzema con l'onlus "Cordero Lanza di Montezemolo”

Constatato il diminuire, pur lento, del covid , l’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” ha fissato nella domenica 22 maggio il viaggio al sacrario di Sant’Anna di Stazzema, che si ripete annuale da ormai 15 anni. All’inizio la visita era stata riservata alle scolaresche del carrucese. Poi si è aperta la possibilità di inserirsi a giovani ed adulti anche di altre località. Quest’anno si aggiungerà un motivo particolare per intervenire presso il Parco della Pace: non solo più la meditazione sulla tragedia dei 560 residenti, locali e sfollati, trucidati, il 12 agosto 1944. dalle truppe delle SS, integrate da fascisti viareggini, ma pure un ricordo speciale per la recente scomparsa, a 87 anni, del comm. Enrico Pieri, che sempre ha accolto il nostro gruppo, con calore umano e generosità, invitandoci sempre a dimenticare i sentimenti di odio verso le bestiali ideologie che condussero alla guerra, anche fratricida, aprendosi invece allo sguardo verso l’unità europea dei popoli. Grazie al generoso sostegno della BAM (Banca Alpi Marittime), ci verrà assicurato gratuitamente il pullman di 35 posti. Per il pranzo ciascuno sceglierà la personale modalità “al sacco” oppure di servirsi delle squisite focaccine farcite al locale bar. Per prenotazioni: cell. 333 1960253 (Adriano Cardone). Occorre la autocertificazione ed il green pass rafforzato, nonché Mascherina FFP2 a bordo. Salvo nuovi allentamenti delle norme. Partenza da Carrù, piazzo Foro Boario ore 8, ma ritrovarsi almeno un quarto d’ora prima. Rientro: ore 20,30 circa.